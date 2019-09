Începând de luni, 16 septembrie, Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Giurgiu este condusă de directorul adjunct Cătălin Lupu, ca urmare a depunerii, cu două săptămâni în urmă, a demisiei de către directorul general Dan Sima.

„Acum două săptămâni i-am înaintat demisia din funcția de director general domnului președinte al Consiliului Județean. Solicitarea mea a fost acceptată și astfel de azi (n.r. – luni, 16 septembrie) produce efecte. Am luat această decizie strict din rațiuni personale pe care nu le voi dezbate public. Am avut parte de un mandat greu dar frumos. M-am bucurat de sprijinul unor oameni deosebiți din cadrul direcției, care au crezut în viziunea mea și au muncit cot la cot cu mine si rezultatele sunt evidente. Le mulțumesc din suflet pentru toate clipele frumoase petrecute împreună și pentru profesionalismul de care au dat dovadă zi de zi, le cer iertare pentru momentele în care nu am fost ce aveau ei nevoie și am cedat sub presiunea momentului. Nu am să îi numesc, se știu ei. Doresc să îi mulțumesc în mod deosebit domnului președinte al Consiliului Județean Marian Mina pentru șansa extraordinară pe care mi-a oferit-o acum un an, pentru susținerea oferită necondiționat pe toată durata mandatului meu și pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut pentru ca DGASPC să intre pe un drum spre normalitate. Nu în ultimul rând le mulțumesc colegilor din Consiliul Județean care au fost alături de mine și m-au sprijinit oricand am avut nevoie. Vă doresc succes tuturor în continuare, mă rog ca toate proiectele începute împreună să ajungă la finalitate și să nu uitați ca sunt alături de voi oricând veți avea nevoie de mine. Vă mulțumesc!”, scria, pe pagina sa de socializare, Dan Sima.

Dan Valentin Sima a fost numit director interimar pe data de 9 iulie 2018, când a înlocuit-o, la conducerea DGASPC Giurgiu, pe Sorina Neacșu.

Până la acest moment, Dan Valentin Sima nu a putut fi contactat pentru declarații. Vom reveni cu amănunte, pe măsură ce acestea vor apărea.

