Directorul DAJ Giurgiu declară că un fost salariat al instituției a agresat-o verbal și fizic, nemulțumită de o Decizie ce trebuia pusă în aplicare!

În consecință am luat legătura cu directorul Direcției județene de Agricultură ( DAJ), Petra Ochișor, victima acestor agresiuni, pentru a afla ce anume a generat conflictul. „ Evenimentul a fost declanșat de o Decizie de încetare a activității unui funcționar public, ce îndeplinea funcția de consilier și totodată calitatea de pensionar” – a precizat directorul Petra Ochișor.

La funcționarul public, pe același raport de serviciu nu poți să ai și decizie de pensie și să fii și funcționar public, indiferent de natura deciziei, fie ea anticipată, parțial anticipată sau la limită de vârstă. În cazul de față era vorba despre existența pe același raport de muncă a situației în care salariatul avea și calitatea de funcționar public și decizie de pensie, ceea ce nu este permis, conform deciziei 91 din 24 noiembrie 2024. Repet, în momentul în care funcționarul public, pe același raport de serviciu are și decizie de pensionare, îi încetează raportul de muncă. Există, este adevărat, și situații când ți se permite să ai și calitatea de pensionar , să ai și pensie, dar nu era cazul de față… Acesta este temeiul legal care atrage încetarea de drept a raporturilor de serviciu, întemeiat și pe răspunsul oferit de Casa de Pensii Giurgiu, pe care instituția noastră îl primise și care demonstra că persoana respectivă este beneficiara unei Decizii de Pensionare. Din anul 2021, prin acea decizie, doamna avea dublă calitate, atât de pensionar cât și de salariat, cumulând pensia cu salariul, intrând astfel sub incidența Deciziei Înaltei Curți ( nr. 91 din 25 noiembrie 2024). În fapt decizia de pensionare, că era suspendată, sau nu era pusă în plată, nu are nicio relevanță, raportându-ne strict la dispozițiile deciziei Înaltei Curți. Salariata însă putea contesta în instanță acest lucru. Dar ideea este că pe același raport de serviciu un funcționar public nu poate să aibă o calitate dublă, și de pensionar și de funcționar public. Nu a fost o decizie ce îmi poate fi imputată mie personal, este o prevedere legală de care sunt obligată să iau act și evident să o pun în aplicare, în calitate de ordonator de credit, fiind direct răspunzătoare… Faptul că un funcționar public nu conștientizează că sfidarea prevederilor legale, atrage după sine răspunderea directă a directorului instituției, este regretabil. Efectele Deciziei Înaltei Curți sunt o obligație în orice instituție, iar orice funcționar care are respect pentru lege trebuie să înțeleagă acest aspect, nu este o decizie ce depinde exclusiv de directorul unei instituții. Vorbim de instituții publice și de calitatea de funcționari publici ce au obligații foarte clare, în contextul Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, pe lângă normele morale, de bun simț care nu ne permit să insultăm, să avem reacții violente, fie ele fizice, fie verbale, reacții cu care ulterior să ne lăudăm în presă. Pentru a înțelege contextul evenimentelor, ce în final au degenerat nejustificat în acte de violență, reacțiile fostei angajate au explodat pur și simplu atunci când i s-a cerut să predea documentele și inventarul lucrurilor pe care urma să le returneze instituției. Așa că pe fondul conflictului iscat, s-a întocmit de către o Comisie, un proces-verbal de refuz al predării bunurilor și lucrărilor de serviciu pe care angajata le avea în gestiune. În data de 22 aprilie, ca urmare a situației create, salariata și-a păstrat în mod nelegal cartelele de acces în instituție, deși nu mai avea calitatea de angajat al acesteia. Mai mult, salariata avea cunoștință de situația existentă, din moment ce contestase decizia, în acest sens fiind înregistrată o contestație la instanța competentă, pentru amânarea/suspendarea deciziei de încetare a raporturilor de serviciu. Prin urmare nu poți să justifici sfidarea unei decizii, prevalându-te de faptul că nu ai semnat-o, cât timp o ataci în instanță. Orice persoană cu minime cunoștințe administrative, realizează că nu poți contesta ceva de a cărei cunoștință nu ești la curent. Mai mult, pe data de 22 aprilie persoana a depus o plângere prealabilă, cu antetul instituției, trimițând această plângere prin poșta electronică, de pe e-mailul instituției, deși nu mai avea calitatea să folosească e-mailul instituției. Eu consider înainte de toate că este un abuz să te folosești de o calitate pe care nu o mai deții… Între timp s-a solicitat la Minister să i se închidă adresa de e-mail oficială pe care lucra, cerere pe care am trimis-o și Secretarului Adjunct din Minister. S-a întocmit totodată o informare a tuturor evenimentelor și a contextului în care acestea s-au desfășurat, fiind vorba despre o situație atipică. Căci este vorba – așa cum am relatat -nu doar despre niște acțiuni în justiție, total legitime, fiecare cetățean având liber acces la justiție și la promovarea drepturilor sale, ci de o acțiune ce implică acte de violență, atât verbale, cât și fizice, intrarea cu forța într-o instituție, prevalându-te de o calitate pe care nu o mai deții…Alături de alte fapte total contrare calității de funcționar public.” Directoarea Petra Ochișor ne mai spunea că în data de 22 aprilie, angajata a intrat în instituție, asezonându-și accesul cu o suită de injurii și acuze… „Însă am considerat că este vorba despre o descărcare nervoasă, deși nejustificată. Raportat la faptul că era vorba despre o doamnă, despre un fost consilier superior, am încercat să dau dovadă de toleranță și clemență. Nimic nu justifică însă agresivitatea fizică a acesteia în cadrul instituției, injuriile și modul total neprincipial, cât timp – așa cum am încercat să îi explic – există moduri legale de apărare, de a contesta în instanță, unde legiuitorul, pe baza probatoriului, decide în mod temeinic și legal, nefiind nevoie de acest circ nedemn de o instituție publică în care avem de a face cu de oameni educați, cu funcționari publici… În data de 23 aprilie salariata a revenit, a semnat în dreptul unei alte persoane în condică, folosindu-se din nou de e-mailul și de antetul instituției. Și de data aceasta atitudinea ei a fost din nou recalcitrantă din câte am înțeles de la colegii de serviciu, căci eu am fost plecată în teren, la acea dată. Pe data de 24 aprilie salariata a mai revenit o dată în instituție, deși înregistrase contestațiile împotriva deciziei…Deci nu mai avea niciun motiv legal și nici moral să considere că poate reveni la serviciu. A semnat din nou în condica de prezență, tot în dreptul altei persoane, afișând același mod agresiv, insultându-mă, aducându-mi acuze și tot felul de jigniri. Faptul că după atâția ani ca funcționar, nu înțelegi cum funcționează sistemul legislativ, că nu știi ce obligații ai în funcția pe care o ocupi, că nu vrei să recurgi la Lege pentru a contesta în mod legal o decizie, fără să înjuri, să insulți, să ameninți și să lovești, demonstrează că ai o reală problemă comportamentală. Și ca să închei, pe fondul acestor incidente repetate, am sunat în data de 24 aprilie, la 112 , întrucât era singura modalitate de a pune capăt acestui conflict ce escaladase în scene de violență și care continua să continue probabil și în zilele următoare… Întorcându-mă cu spatele, în secretariat, în timp ce colegii s-au dat la o parte, căci toți erau șocați de ceea ce se întâmpla, încercând să ofer datele ce îmi erau solicitate la telefon de reprezentantul poliției, m-am trezit smucită așa de tare încât nu mai mi-am mai simțit urechea… Atât de mare a fost șocul încât nu mai puteam realiza ce se întâmplă…Între noi două s-a interpus un salariat din instituție ce era la ușa secretariatului…” Directoarea Ochișor ne spunea că „agresoarea” a vrut să o lovească cu pumnul, dar nu a reușit, și în loc să dea în ea l-a lovit pe cel ce încercase să aplaneze întreaga situație. „Tremuram toată..Mi s-a adus un pahar de apă în timp ce ea a fugit ca din pușcă, a urcat sus (n.red. – la locul ei de muncă), și-a luat geanta și a plecat. Când a venit poliția nu mai era aici. Era ora 9 și un sfert…Oamenii au venit, au audiat…Paralizată încă de ceea ce trăisem, îmi aduceam aminte fragmentat de tot ce se întâmplase, de faptul că salariata luase condica vrând să o rupă, că a cercetat registrul instituției… Sunt fapte pe care unii nu le pot înțelege, dar un funcționat public cu experiență trebuia să judece toate acestea. Ar fi trebuit să înțeleagă că directorul unei instituții, ca reprezentant al autorității, este obligat să pună în aplicare niște decizii. Petra Ochișor ne mai spunea că o situație aproape identică legată de o astfel de decizie, se dăduse și la alte câteva instituții cam în aceeași perioadă, dar cei ce le primiseră au înțeles despre ce este vorba, le-au respectat fără să se ajungă la asemenea scene conflictuale. Poliția mi-a redat câteva declarații din procesul verbal încheiat în urma audierii salariatei, în care aceasta spunea că și eu am tras-o de păr. Mă întreb de ce a fugit cât timp susține că eu am fost cea violentă. Polițiștii prezenți la sediul instituției m-au întrebat dacă voi solicita protecția împotriva salariatei însă le-am spus că prefer să fac asta după ce voi consulta un avocat. Vă mărturisesc că încă sunt și acum sub efectul a ceea ce s-a întâmplat... Mi s-a comunicat totodată că, fiind vorbe de elemente de ultraj, procesul verbal a fost înaintat mai departe pentru a se lua ulterior o decizie de către organele de anchetă… Întrebată cum a transpirat acest lucru în presă, directorul Ochișor ne-a spus: „Speram ca autorul materialului să îmi ceară și mie , cea agresată, un punct de vedere și să discute și cu ceilalți salariați ai instituției, care fuseseră martori ai incidentului”. Înainte de a încheia șirul întrebărilor legate de conflictul iscat la sediul DAJ Giurgiu, Petra Ochișor a ținut să ne spună, vizibil afectată: „Pot să vă mărturisesc că așa ceva nu s-a mai întâmplat în această instituție niciodată. Au mai fost discuții în contradictoriu, nemulțumiri ale unor colegi, discuții între ei, în general despre volumul de activitate , privind faptul că unii sunt favorizați, dar niciodată de natura acestui conflict violent. Mă văd nevoită să repet că a face dintr-o astfel de nemulțumire un adevărat circ este foarte anormal. Nu există termen de comparație. Aș mai preciza că am informat Ministerul privind această decizie, evident evitând să reclam violențele la care am fost supusă în urma aplicării acestei obligații de serviciu, sperând că lucrurile vor intra în normalitate în următoarele zile ”- ne-a mai spus directorul Petra Ochișor. La rândul nostru ne manifestăm dezaprobarea față de comportamentul de-a dreptul birjăresc al angajatei DAJ ( dacă acesta se va confirma în urma anchetei ce este în curs), ce avea calitatea de funcționar public, funcție ce o obliga să fie un exemplu pentru colegi și instituție. În același timp sperăm că prin acest incident nu se va crea un precedent periculos, conform căruia salariații altor instituții ar putea crede că în acest mod violent se pot rezolva nemulțumirile de care sunt afectați, sfidând legile, convinși că dreptatea ți-o poți căpăta singur, doar prin violență.

N.B. Într-un număr viitor vă vom pune la dispoziție documente ce atestă faptul că fosta salariată a DAJ, avea suficiente resurse materiale de existență, în consecință nu acest lucru ar fi determinat-o pe salariată să devină extrem de agresivă. Totuși declarația sa de avere scoate la iveală o serie de contradicții ce ridică anumite semne de întrebare…Veți vedea despre ce este vorba….

(Florian Tincu)