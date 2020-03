În urma materialului apărut pe site-ul cotidianului nostru, privitor la grupul de giurgiuveni sosit cu câteva zile în urmă din Israel, grup ai căror membri ”zburdă” liberi prin Municipiu, întorși la locurile lor de muncă, am primit cu puțin timp în urmă un comunicat , ”probabil” din partea Direcției de Sănătate Publică Giurgiu.

Spunem ”probabil” pentru că documentul nu poartă nicio semnătură sau ștampilă oficială a instituției, fiind identificată doar prin adresa de e-mail a instituției respective.

În comunicat credem că se încearcă să se dea o explicație a faptului că asupra persoanelor aflate în grupul întors din Israel nu trebuiau aplicate niciun fel de măsuri. Vă redăm comunicatul în rândurile de mai jos, precizându-vă că grafia (pe alocuri cu greșeli) aparține în totalitate instituției citate.

COMUNICAT

Metodologia de supraveghere a Sindromului respirator acut cu noul Coronavirus(COVID-19) elaborate de CNSCBT(02.03.2020; capitolul XI, pct. 4,5) prevede urmatoarele:

Atitudinea fata de persoanele care sosec din ZONA ROSIE, mentionata in lista regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena cu transmitere a COVID-19:

Aceste persoane vor fi carantinate imediat dupa sosirea in Romania timp de 14 zile in spatii special destinate acestui scop

Atitudinea fata de persoanele care sosesc din ZONA GALBENA, mentionata in “Lista REGIUNILOR SI LOCALITATILOR DIN ZONA ROSIE SI GALBENA CU TRANSMITERE COVID 19 “ (în atașament) .

Aceste persoane se vor auto-izola la domiciliu timp de 14 zile,imediat dupa sosirea in Romania,impreuna cu ceilalti membrii ai familiei .

Investigarea cu laboratorul se face numai pentru :

-cazurile suspecte (simptomatice )

-cazurile carantinate

-contatii apropiati ai cazurilor confirmate

Pentru persoanele care sosesc in Romania din alte zone geografice (lista anexata) decat cele mentionate nu se impun masuri epidemiologice speciale.

Metodologia sus mentionata cu definitiile de : ” caz suspect”

“caz probabil”

“caz confirmat”

“contact apropiat “ ,

precum si “Procedura operationala de identificarea si managementul persoanelor simptomatice/asimptomatice sosite din zonele afectate, se regasesc pe siteul “CNSCBT”.

In acest context, referitor la grupul de cetateni sositi din ISRAEL in urma cu 3 zile, DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA nu impune masuri de auto-izolare la domiciliu, in acest moment conform metodologiei de supraveghere in vigoare.

Recomandam pentru intreaga populatie, respectarea cu strictete a masurilor de igiena personala, evitarea zonelor aglomerate precum si prezentarea la medic in cazul aparitiei de: tuse, febra, durere in gat, cresterea frecventei respiratorii.

(Jurnal)