Mama lui Ion Ban rupe tăcerea: cine stă în spatele bătăii din Capitală

Duminică, 29 septembrie, Piața Constituției din Capitală a fost scena unei răfuieli între două clanuri de interlopi, răfuială în urma căreia un bărbat în vârstă de 30 de ani, și-a pierdut viața. Ion Ban, persoana decedată, era din Oinacu, și fusese „racolat” să meargă în București.

La aproape o lună de la moartea tânărului, mama acestuia, tanti Coca (foto), a fost de acord să dezvăluie presei (jurnaliștilor de la România TV) detalii neștiute până acum despre ultimele zile din viața fiului său…

„El a venit acasă din Anglia, după doi ani și ceva, a venit pentru opt zile, că pleca înapoi, lucra acolo și trebuia să se ducă la muncă. Când a venit acasă, el a lucrat astea opt zile la pădure, cu un văr de-al lui, care venea dimineața și-l lua cu mașina și-l aducea seara. Într-o duminică, a fost dus la bulgari, cu văru-său ăsta, să ia piese de drujbe că aveau nevoie la pădure. S-au dus, după aia au venit înapoi, m-a sunat el pe mine din Oinac, și mi-a zis: „Mamă, vezi că eu am ajuns acasă”. Eu eram la o altă înmormântare. Până să ajung și eu acasă, zice că l-a sunat un tip, unul din Oinacu, Mari Țâște, îi spune lui…Ăla, prieten cu Schila, din Giurgiu, care a fost cu scandalul cu ăia din București. Și Schila are fetele în Germania, e implicat și cu droguri, i-au găsit droguri prin pereții casei…

Schila ăsta a fost capul răutăților, a avut fete la produs, luate, le-a dat la ăștia și mașini, și droguri, și ăștia au avut să îi dea lui Schila, bani. Schila fiind prieten cu ăsta din Oinacu, și cu nu mai știu eu cu cine de prin Giurgiu, l-au sunat într-una să-l ia să-l ducă că la o masă în București, la un grătar în București. Îi spuneau: „Hai, mă, la un grătar, la București, ne cinstim și noi, că mai ai două-trei zile și pleci înapoi în Anglia…”, i-a zis ăla din Oinacu.

Schila n-a recunoscut nimic, dar e în pozele din telefonul băiatului meu. Ăilalți, când au ieșit, cu Schila ăsta și cu Țâște au vorbit doar pe țigănește, o știu din spusele copiilor care au fost acolo, ăia au fugit, și el a rămas. Ceilalți bătăuși au venit spre el, el s-o fi apărat, nu zic nu… Cică au fost vreo 60 de inși. El nu a știut ce au vorbit ăia, poate fugea… Schila s-a dus din Giurgiu cu alții, înainte, a fost totul aranjat dinainte, iar Neluțu al meu nu a știut nimic…”

O zi mai târziu, tanti Coca afla că fiul său este mort…

Iar șirul întâmplărilor incredibile nu se oprește aici.

„Inițial, mi s-a spus că nu a murit, ci că ar fi într-un spital din București. Am sunat la toate spitalele…la București m-au ținut o zi întreagă, și nu știam nimic de el…Târziu mi-au spus că e la morga IML-ului…Nu am niciun răspuns de la autorități…Copilul meu putrezește și ăștia or să scape.

Din București, unul Romeo ar fi reținut, că ăla i-ar fi dat cu spray de la un metru jumate, l-a pus jos și apoi i-a dat cu toporul în cap. Când am fost la IML, să îmi iau băiatul, el nu a fost dat pe numele lui, Ban Ion, ci pe numele de Ioniță Marian. M-au întrebat dacă are vreun semn, avea un tatuaj pe mâna dreaptă. Am tot explicat că nu e Ioniță Marian, ci Ban Ion. M-au întrebat dacă am curaj să intru să îl recunosc, că ei îmi arătaseră doar poze până atunci. Le-am spus și eu că este imposibil să nu îmi recunosc copilul, doar sunt mama lui…Nu pot să îmi dau seama de ce l-au dat cu numele de Ioniță Marian…Dar mă gândesc că cineva de acolo, din clanul care l-a omorât pe Nelu, l-o fi chemat Ioniță. Acum or fi zis să îl dea dispărut pe ăla, ca să îl facă scăpat.

Ăsta care l-a omorât pe copilul meu, Romeo, boxerul, a mai omorât un om, acum opt ani, și e venit acum din pușcărie.”, mai spune femeia îndoliată.

Cine este capul scandalagiilor din Giurgiu care au provocat tragedia din Capitală…

Andrei Schila este un individ cunoscut în zona Rudari ca fiind „șeful”. Din spusele oamenilor, dar și ale mamei celui ucis în noaptea de 29 septembrie, acesta nu ar avea niciun loc de muncă, dar ar avea mașini pe care le „rotește”, și-a construit o casă nouă și se ține de chefuri, cu lăutari și băuturi scumpe, de câte ori vine pe acasă.

Toate chefurile sunt postate pe contul lui de facebook, să-i „moară toți dujmanii”. Tot oamenii din zonă spun că Schila ar avea afaceri în Germania, afaceri nu tocmai curate.Se pare că individul este capul unei rețele de trafic de carne vie, multe fete ajungând să se prostitueze în Vestul Europei, traficate fiind de rețeaua lui Schila. De câteva zile, mai exact din perioada scandalului din Piața Constituției, Andrei Schila nu a mai fost văzut pe acasă, singurii care mai sunt prezenți fiind câțiva muncitori și câinii din rasa pitbull, ce sunt lăsați liberi chiar și pe ulița unde locuiește acesta.

(Jurnal)