Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii pensiilor, urmând ca de la 1 septembrie 2019 să intre în vigoare noile modificări

Proiectul de modificare a Legii pensiilor va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei în acest an, un impact de 24,8 miliarde de lei în 2020, de 58,1 miliarde de lei în 2021, iar în 2022, ar urma să aibă un impact de 81,1 miliarde de lei.

Despre principalele modificări prevăzute în noua variantă a legii ne-a vorbit deputatul PSD, Cristina Elena Dinu.

„Așa cum am promis în programul de guvernare, iată că am venit cu o lege a pensiilor care să reducă drastic diferențele dintre categoriile de pensionari. Aici aș aminti, printre modificări, introducerea masteratului și doctoratului ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, dar și beneficierea, de către femeile care au realizat un stagiu minim de cotizare de 15 ani și au născut trei copii pe care i-au crescut până la împlinirea vârstei de 16 ani, de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani și, începând cu al patrulea copil, se adaugă câte un an pentru fiecare copil. De asemenea, Legea pensiilor prevede creşteri etapizate ale punctului de pensie până în anul 2021, astfel: 2019 – 1.265 de lei, 2020 – 1.775 de lei, 2021 – 1.875 de lei. Din anul 2022, valoarea punctului de referinţă se va indexa anual cu rata inflaţiei şi 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. După cum vedeți, ne ținem de cuvânt, chiar dacă unii ne-au acuzat de populism ieftin! Pe de altă parte, nu este vorba despre pomană electorală, așa cum susțin cei din Opoziție. Nu am avut nicio clipă în intenție să asociem o îndreptare a unei situații cu o campanie electorală sau alta…”, mai spunea deputatul giurgiuvean.

De asemenea, Elena Dinu a mai ținut să precizeze faptul că toate categoriile de pensionari pot sta liniștiți, întrucât sunt fonduri la bugetul de stat pentru acoperirea acestor creșteri, iar plățile pensiilor vor fi făcute la datele convenite (până la data de 14 ale fiecărei luni), fără sincope și fără întârzieri.

În prezent, valoarea punctului de pensie este de 1.100 de lei. Din anul 2022, valoarea punctului de referință se va indexa anual cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului mediu brut realizat, potrivit proiectului.