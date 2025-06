Deputatul Marian MINA: „PSD a ales să protejeze veniturile mici și medii în fața deciziilor inechitabile!”

Partidul Social Democrat – câştigător al alegerilor parlamentare – are DATORIA de a reprezenta în conducerea ţării interesele alegătorilor săi.

Astfel, evitarea unor decizii care ar fi crescut decalajele sociale și ar fi lovit cel mai tare categoriile sociale cu venituri sub medie reprezintă principalul motiv pentru care #PSD și-a asumat participarea la o guvernare dificilă.

Dacă nu am fi intervenit, situaţia ar fi arătat cu totul diferit pentru românii cu venituri medii şi mici:

• Am fi avut o singură cotă de TVA majorată – ceea ce ar fi crescut decalajele sociale și ar fi generat o inflație galopantă

• Nu am mai fi avut cota redusă de TVA de 9% pentru medicamente și alimente.

• Am fi avut CASS la pensiile mai mari de 2.500 de lei, adică la pensiile sub valoarea medie de 2.800 lei (valoare exactă 2.813 lei), ceea ce ar fi fost profund inechitabil din punct de vedere social.

• Am fi avut CASS sub forma unei sume forfetare de 100 de lei la pensiile sub 2.500 de lei, ceea ce ar fi însemnat o tăiere a pensiilor mici cu un procent cuprins între 4% și 7,8%.