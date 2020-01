”În timp ce toată lumea discută despre angajarea răspunderii guvernului pe modificarea Legii electorale și despre alegerile anticipate, Guvernul PNL este preocupat foarte tare de sănătatea românilor, pregătindu-se să mai dea o lovitură acestui domeniu vital de activitate care, de altfel, nu este o prioritate pentru el”– notează Deputatul PSD, Elena Dinu, într-o postare pe facebook-ul personal, referindu-se la proiectul de ordonanţă care modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și a accesului pacienților la programele de sănătate.

”Ministerul Sănătăţii are în dezbatere publică o ordonanţă prin care spitalele şi clinicile private vor putea accesa oricând fonduri bugetare cuprinse în programele de sănătate. În prezent, acestea puteau implementa programe de sănătate doar dacă era depăşită capacitatea furnizorilor publici”- sublinia dr. Elena Dinu.

În aceeași postare parlamentarul giurgiuvean citează:

„Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate , să se deruleze în mod unitar atât prin furnizori publici, cât şi prin furnizori privaţi, în mod similar cu reglementarea privind furnizorii privaţi de medicamente şi dispozitive medicale. Astfel, se asigură accesul imediat al pacienţilor la tratament în cadrul programelor naţionale de sănătate curative şi, funcţie de opţiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizaţi şi evaluaţi şi care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate – mai scrie dr. Elena Cristina Dinu, redând un fragment din expunerea de motive a proiectului de ordonanţă care modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

”CREȘTE ACCESUL PACIENTILOR LA TRATAMENT?”…se mai întreabă deputatul. ”NICI VORBĂ!!!”

”Accesul imediat al pacienților la tratament, așa cum este menționat în expunerea de motive, se va asigura doar dacă pacientul are banii necesari să achite coplata pe care o percep furnizorii privați de servicii medicale. Și dacă bolnavul nu are banii necesari , iar spitalul public nu mai are fonduri suficiente pentru a derula respectivul program național, ce face pacientul?

Asta înseamnă acces imediat la tratament în viziunea PNL?” – conchide Deputatul giurgiuvean, dr. Elena Cristina DINU.

(Jurnal)