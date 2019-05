Într-o discuție avută cu purtătorul de cuvânt al PSD Giurgiu, deputatul Cristina Elena Dinu, pe tema Programului aplicat de către partid și al realizărilor de până acum în acest sens, domnia sa ne declara: Un buget atât de mare ca cel alocat în acest an Ministerului Sănătății, de exemplu, nu am avut niciodată, de la Revoluție încoace. S-au dotat spitalele cu CT (computer tomograf – n.n.) și RMN. Noi am avut din fericire și mai avem un CT. Sunt însă județe care nu au avut și nu au astfel de dotări ca cele ale Spitalului din Giurgiu. Se va investi mult în continuare în aparatura medicală, în infrastructura spitalelor. Totul este însă de durată. Construcția unor Spitale regionale continuă , dar greu. Mă refer aici la proiectare, la SF-uri, la execuție… nimic nu se va realiza ușor. În ceea ce privește pensiile reamintesc că s-a mărit punctul de pensie. Odată cu recalcularea pensiilor , acestea se vor mări, pentru că recalcularea înseamnă, la vechime și muncă egală, pensie egală. Așa că odată cu majorarea punctului de pensii se vor mări și pensiile. Ministrul Muncii declara că pensiile recalculate vor intra în plată de la 1 noiembrie. Am mărit, totodată, la inițiativa patronatului din construcții, salariile în domeniu…

PDRL – dezvoltă satul românesc

Referindu-se la investițiile făcute în Agricultură, deputatul Elena Dinu preciza: Nu trebuie omis nici Programul de Dezvoltare Rurală (PDRL) care a fost practic inițiat de către PSD, respectiv de către Liviu Dragnea, pe vremea când acesta era ministru al Dezvoltării. Un program care dezvoltă satul românesc. Trebuie să recunoaștem că încă există mari discrepanțe între orașe și sate, între satele și comunele dintr-o anumită regiune și satele și comunele din alte regiuni ale țării. Prin acest program, în acest moment, în fiecare sat există unul, două șantiere. La nivelul județului nostru, cred că este cea mai vizibilă transformare pentru că noi am fost dintre marii beneficiari ai acestui Program. Se asfaltează, se repară și se reabilitează școli, dispensare, grădinițe, se bagă apă, se reface iluminatul public. Fiecare comună beneficiază de ceea ce a avut nevoie. Toate din bani guvernamentali. Se încearcă astfel aducerea satului românesc la un nivel de civilizație aproape de cel de la oraș. Măcar în ceea ce privește utilitățile, al accesului la sistemul de învățământ și la sănătate, în condiții decente. Este un Program implementat de Guvern, dar așa cum spunea președintele PSD, Parlamentul, prin votul lui, susține Guvernul și aprobă toate legile, iar Guvernul implementează fondurile guvernamentale. Însă un Guvern nu poate face nimic dacă împotriva unor astfel de inițiative benefice se vine cu Ordonanțe de Urgență care nu sunt de acord cu aprobarea lor, votându-se împotrivă. Până la urmă este efortul concertat al tuturor celor ce susțin Guvernarea pentru Dezvoltarea satului românesc.

Subvenții pentru agricultori

Pentru că suntem un județ preponderent agricol, un lucru ce trebuie menționat este acela că s-au creat acele programe ce acordă subvenții pentru producătorii de legume, programul pentru tomate de exemplu, faptul că subvențiile pentru producțiile agricole se acordă anticipat, că noi am reușit să accesăm atât de mulți bani pentru a le acorda oamenilor ca să-și facă producțiile și că încurajăm producătorul român de legume și fructe, cât și pe cei din domeniul zootehniei, pe partea creșterii de animale pentru producția de lână. Stimulăm totodată producătorii români, pe de-o parte să producă, iar pe de alta să-și desfacă produsele pe piețele din România. S-au înființat asociații de producători care strâng recolta legumicolă dintr-o zonă pentru a o distribui marilor magazine, valorificându-și astfel marfa. Cred că pe acest capitol s-au făcut lucruri extrem de bune. Iată care sunt mare parte din aspectele ce ar trebui relevate în ceea ce privește realizările din Programul nostru , al PSD – a concluzionat deputatul Cristina Elena Dinu, purtător de cuvânt al PSD Giurgiu.

(Jurnal)