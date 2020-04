Recent, pe contul său de socializare, deputatul giurgiuvean Alexandru Andrei a postat o declarație politică, în care abordează situația din Spitalul Județean de Urgență Giurgiu.

Iată, mai jos, textul integral al acestei declarații:

La începutul acestei perioade extrem de grele pe care o traversează România și întreaga lume, am considerat că era de cuviință a nu implica politicul într-o luptă cu un inamic nevăzut (coronavirusul), de aceea nu am făcut comentarii politice pe această temă.

Am crezut că toți politicienii – indiferent de coloratura politică – ar trebui să urmeze această cale, însă, din păcate, m-am înșelat, întrucât tot mai mulți membri ai Partidului Social Democrat profită de această situație extrem de critică prin care trecem cu toții, pentru a refula politic.

Un recent exemplu este cel al deputatului Elena Dinu, care, într-un comunicat de presă – cum îi este caracteristic – critică atitudinea și implicarea parlamentarilor PNL Giurgiu în dotarea Spitalului Județean Giurgiu, afirmând că NUMAI ”datorită eforturilor Consiliului Județean – și, evident, ale președintelui Marian Mina – Spitalul Județean are acum tot ceea ce îi este necesar personalului medical și totul este în regulă”.

Întrucât mă preocupă îndeaproape situația oamenilor, atât din municipiu, cât și din județ, am stat de vorbă în ultimele zile cu personalul Spitalului Județean Giurgiu, cât și cu membrii familiilor acestora, constatând că adevărul este cu totul altul față de susținerile și refulările în mass-media ale doamnei deputat Dinu.

Oamenii din instituția spitalicească susțin că nu sunt respectate în totalitate protocoalele și circuitele medicale impuse în contextul acestei pandemii, mai mult decât atât – acesta fiind cel mai dureros lucru – aceștia susțin că nimeni nu le-a făcut instructajul pe care ar trebui să-l respecte în aceste circumstanțe și, în special, de modalitatea în care ar trebui să-și îndepărteze echipamentul utilizat, acestea fiind, din păcate, cauzele care ar fi dus la infectarea cu Covid a unui număr tot mai mare de cadre medicale din instituția spitalicească (aproape 20 de cadre medicale). Iar dacă lucrurile stau așa și vor continua în acest ritm, Giurgiu riscă să devină un alt focar de Covid pe harta țării…

În aceste condiții, permiteți-mi să vă întreb, doamna deputat Elena Dinu (care sunteți de profesie medic): vă mai asumați și acum aceste efecte ale rezultatelor ”bune și frumoase” ale conducerii Spitalului Județean?

Consider că se impune de urgență și cu precădere ca Instituția Prefectului județului Giurgiu și CJSU să solicite sprijin Ministerului Sănătății, dar și un control de urgență la Spitalul Giurgiu, care să stabilească dacă și cum sunt respectate normele impuse pentru circuitele și protocoalele medicale, iar în condițiile în care rezultatele unui astfel de control o vor impune, ar putea fi instituită și în acest caz conducere militară a unității sanitare.

Pentru că traversăm cu toții o perioadă critică, de criză acută, rog toți factorii decidenți de la nivelul județului Giurgiu – Instituția Prefectului județului Giurgiu, conducerea Consiliului Județean, instituțiile deconcentrate cu atribuții în domeniu, toți parlamentarii din județul Giurgiu (indiferent de culoarea politică) să ne unim eforturile, să analizăm situația exactă și reală din Giurgiu, să lăsăm deoparte disensiunile și orgoliile politice și să încercăm, împreună, să găsim cele mai bune soluții pentru ca județul nostru – și, cel mai important, giurgiuvenii – să treacă cu bine de această grea încercare!

(Jurnal)