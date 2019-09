Data de 8 septembrie, când ortodocșii sărbătoresc Nașterea Fecioarei Maria, sau Sfânta Maria Mică, este, de ani de zile, Sărbătoarea Zilei Comunei Daia.

An de an, primarul comunei, Adrian Florin Șerban, a organizat această zi, pregătind sătenilor muzică de petrecere și distracții pe cinste, anul acesta primarul comunei Daia a luat altă decizie, pe care, de altfel, a făcut-o publică pe contul său de socializare:

„După cum bine știți, la data de 8 septembrie ar fi trebuit să organizăm sărbătoarea zilei comunei noastre.

Având în vedere că această data este foarte apropiată de începerea noului an școlar, am hotărât împreună cu domnii consilieri locali: Tănase Ionel, Ghidanac Fanel, Nițu Petre, Tudorache Marin, Iordache Nicolae și Ștefan Ion, ca banii necesari organizării festivalului din acest an să fie repartizați pentru DECONTAREA INTEGRALĂ a abonamentelor pentru naveta elevilor din comuna Daia la liceu, venind astfel în sprijinul acestora și al părinților.

Vă mulțumim pentru înțelegere, iar elevilor le dorim un an școlar plin de zâmbete, putere de munca și rezultate deosebite!”, a scris, pe contul său de facebook, primarul comunei Daia, Adrian Florin Șerban.

Pentru a putea beneficia de această facilitate, elevii vor trebui să vină la primărie, să depună o cerere, însoțită de dovada faptului că urmează cursurile unui liceu din Giurgiu, a ținut să precizeze, în cadrul unei discuții telefonice, primarul comunei Daia.

(Jurnal)