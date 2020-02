Ziua de 29 februarie apare în calendar o dată la patru ani, acel an fiind denumit și „bisect”. Anii bisecţi sunt cei care au o zi în plus adăugată pentru a păstra anul calendaristic sincronizat cu anul astronomic sau cu cel sezonier.

Întrucât anotimpurile şi evenimentele astronomice nu se repetă într-un număr de zile, calendarele care au acelaşi număr de zile în toţi anii deviază încet în raport cu respectivele evenimente care ar trebui să aibă loc cu periodicitate de un an. Inserând (intercalând) o zi sau o lună suplimentară, această deviaţie se corectează.

De exemplu, în calendarul gregorian, fiecare an bisect are 366 de zile în loc de 365, prin prelungirea lunii februarie cu încă o zi, astfel ea având 29 de zile în loc de 28. La fel, în calendarul ebraic lunisolar, se adaugă luna Adâr Aleph, a 13-a lună, de şapte ori într-o perioadă de 19 ani, la cele douăsprezece luni din anii obişnuiţi pentru a evita deplasarea anului în raport cu anotimpurile.

În calendarul gregorian, o zi fixă din an avansează de la an la an cu o zi în săptămână, dar zilele de după 29 februarie dintr-un an bisect şi cele de până la 28 februarie din anul următor vor avansa cu două zile din cauza zilei de 29 februarie. (De exemplu, Crăciunul lui 2001 a fost într-o zi de marţi, în 2002 miercuri, în 2003 joi, iar în 2004 a fost într-o sâmbătă.)

În calendarul gregorian, calendar standard actualmente în aproape toată lumea, majoritatea anilor multipli de 4 sunt bisecţi.

În fiecare an bisect, luna februarie are 29 de zile în loc de 28. Adăugarea unei zile suplimentare la fiecare an compensează faptul că perioada de 365 de zile este mai scurtă decât un an tropic cu aproape 6 ore. Acest calendar a fost utilizat pentru prima oară în 1582.

De ce în Februarie?

Toate celelalte luni din calendarul iulian au 30 sau 31 de zile, dar februarie le-a pierdut din cauza ego-ului împăratului roman Cezar Augustus. În timpul predecesorului său, Iulius Cezar, februarie a avut 30 de zile, iar luna care-i poartă numele – iulie – a avut 31. August avea doar 29 de zile. Atunci când Caesar Augustus a devenit împărat, a adăugat două zile la luna „lui” pentru a egala august cu iulie. Aşa că februarie a pierdut în bătălia cu august cele două zile suplimentare.

Ce se întâmplă dacă te-ai născut la 29 februarie?

Şansele de a avea o zi de naştere într-un an bisect sunt una în 1461. Mulţi dintre cei născuţi într-un an bisect îşi aleg, pentru a-şi sărbători ziua de naştere a acestora, fie 28 februarie sau 1 martie în timp ce puriştii se ţin doar de 29 februarie.

Unii sugerează că cei născuţi înainte de amiază la 29 februarie ar trebui să sărbătorească ziua de naştere, la 28 februarie, pe când cei născuţi în după-amiaza şi seara zilei de 28 ar trebui să sărbătorească ziua lor specială la 1 martie (Ziua Sfântului David). Cei născuţi în jurul amiezii sunt mai puţin norocoşi atunci când vine vorba de a alege o parte.

Aproximativ 4,1 milioane de oameni din întreaga lume s-au născut pe 29 februarie

Semnul zodiacal al unei persoane născute pe 29 februarie este Peşti, iar ametistul este piatra preţioasă a zodiei.

Superstiții și tradiții. Ce e bine și ce nu e bine să faci de 29 februarie

Unii astrologi susţin că, în astfel de ani, cu 366 de zile, trebuie să fim extrem de precauţi în privinţa acţiunilor noastre, pentru a putea preveni potenţialele pericole. Alţii, dimpotrivă, cred că va fi un an al purificării sufleteşti.

O lege străveche spune că, în această zi, femeile pot să ceară în căsătorie bărbatul iubit. Legenda datează din Irlanda secolului V. Sfânta Bridget l-a rugat pe Sfântul Patrick să le permită femeilor, într-o singură zi din an, să-i ceară in căsătorie pe bărbaţi. Pentru a-i face pe plac, acesta a hotărât ca ziua respectivă să fie 29 februarie. Tradiţia s-a păstrat secole de-a rândul, iar în secolul al XIII-lea a fost chiar adoptată ca lege în Scoţia, iar bărbatul care refuza cererea în căsătorie era amendat.

În unele ţări, se consideră că 29 februarie ar putea să aducă noroc femeilor care se vor căsători în această zi.

Credinţele populare spun că nu trebuie să vă căsătoriţi într-un an bisect. Se crede că mirii vor divorţa destul de repede sau că unul dintre ei se va îmbolnăvi imediat după nuntă. Totodată, nu trebuie să divorţaţi într-un astfel de an, pentru că riscaţi să rămâneţi singuri pentru multă vreme.

Într-un an bisect nu este indicat să vă schimbaţi locul de muncă, rezidenţa sau culoarea părului. Nu este bine să fie demarate proiecte noi, precum construcţia unei case, o afacere sau achiziţii scumpe.

Credinţa aparte spune că, o dată la patru ani, toate ciupercile din pădure devin otrăvitoare, de aceea, în acest an, ele nu trebuie culese. Argintul este cel care ne fereşte de necazuri, de aceea se recomandă purtarea bijuteriilor din acest metal. Aceste podoabe ajută la întărirea aurei energetice.

