Data oficială pentru Black Friday 2024 în România a fost stabilită!

Black Friday, cel mai așteptat eveniment de reduceri al anului, revine în România pe 8 noiembrie 2024, anunțând o ediție cu oferte spectaculoase și promoții inedite. În acest an, evenimentul are loc mai devreme decât de obicei, pregătindu-i pe cumpărători pentru cele mai mari reduceri la o gamă largă de produse, de la electronice și electrocasnice, până la modă, cosmetice și vacanțe. Ce aduce Black Friday 2024? Anul acesta, Black Friday va oferi reduceri de până la 90% în sute de magazine partenere, multe dintre acestea fiind prezente pe platforma oficială BLACKFRIDAY.ro. Printre ofertele de neratat se numără pachetele de tip 1+1, reducerile la plata în rate și transportul gratuit pentru anumite categorii de produse. În plus, evenimentul va aduce pentru prima dată reduceri exclusive de la branduri internaționale, diversificând oferta pentru clienții români. Cum să te pregătești pentru Black Friday 2024? Pentru a prinde cele mai bune oferte, este esențial să te informezi și să îți planifici cumpărăturile din timp. Site-ul oficial al evenimentului, BLACKFRIDAY.ro, va oferi toate detaliile despre magazinele participante, ofertele speciale și cele mai recente știri legate de campanie. Reprezentanții platformei recomandă să vizitezi frecvent site-ul pentru a fi la curent cu noile oferte pe măsură ce se apropie data de 8 noiembrie. „Fie că ești în căutarea unor electronice de top sau a unor reduceri la produse de modă și bijuterii, pregătirea este cheia pentru a profita la maxim de Black Friday”, au declarat oficialii platformei. **Black Friday Pro, un eveniment special pentru pasionații de fotografie** Pe lângă campania din noiembrie, BLACKFRIDAY.ro anunță și Black Friday Pro, care va avea loc între 20 și 23 septembrie 2024. Această campanie este dedicată fotografilor și videografilor, oferind reduceri exclusive la echipamente profesionale de fotografie și videografie. De la camere foto și video la obiective și accesorii de top, pasionații și profesioniștii din domeniu vor putea achiziționa echipamente de ultimă generație la prețuri incredibile. Despre BLACKFRIDAY.ro BLACKFRIDAY.ro este site-ul oficial Black Friday în România, oferind consumatorilor toate informațiile necesare pentru a se bucura de o experiență de cumpărături reușită. Pe această platformă, cumpărătorii vor găsi detalii despre magazinele participante, oferte și noutăți legate de evenimentul din 2024.