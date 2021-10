Europarlamentarul liberal Dan Motreanu a participat, în calitate de raportor al grupului PPE din Parlamentul European, la prezentarea reprezentanților Comisiei Europene cu privire la modificarea Regulamentului LULUCF (Sectorul Folosinţa

Terenurilor, Schimbarea Folosinței Terenurilor şi Silvicultură – Land use, land–use change and forestry). În acest sens, se va stabili astfel un sector al terenurilor nou reglementat, care va acoperi emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră rezultate din agricultură, silvicultură și alte tipuri de terenuri.

„Comisia propune un obiectiv general UE de eliminare, prin absorbanți naturali, a 310 milioane de tone de emisii de carbon până în 2030, precum și un obiectiv de a atinge neutralitatea climatică până în anul 2035, în sectoarele exploatării terenurilor, silviculturii și agriculturii, inclusiv în ceea ce privește emisiile agricole generate de utilizarea îngrășămintelor și de creșterea animalelor.

Pentru a contribui la atingerea acestor obiective, se va lansa până la sfârșitul anului o nouă Inițiativă privind sechestrarea carbonului în solurile agricole. Practic, fermierii vor avea oportunitatea unui nou model de afaceri, unor noi surse de venit obținute prin sechestrarea emisiilor de carbon în suprafețele agricole, prin diferite metode, precum: practicile agro-forestiere, alternarea culturilor, cultivarea terenurilor fără arătură, utilizarea culturilor de acoperire ale terenurilor după procesul de recoltare, protejarea solurilor bogate în carbon, cum ar fi pajiștile și turbăriile.

Am întrebat reprezentanții Comisiei Europene cât va putea câștiga un fermier pentru o tonă de carbon sechestrată în sol. Estimările Comisiei prevăd un preț între 30-40 de euro/tonă. Acești bani vor veni atât din fonduri publice, precum Politica Agricolă Comună, cât și de la companiile private care vor să compenseze impactul negativ asupra mediului generat de emisiile de gaze cu efect de seră pe care le produc.