Produsele s-au tot scumpit în ultimii cinci ani, dar salariul tău a rămas la același nivel ca-n 2015. Din diferite motive, șeful tău nu ți-a mărit salariul, dar ai observat cum, de la un an la altul, poți cumpăra tot mai puțin cu banii pe care-i câștigi.



Ziare.com îți explică, în cadrul rubricii „Profu’ de bani” , ce înseamnă inflația.

Principalul vinovat pentru acest lucru este inflația. În termeni cât mai simpli, inflația înseamnă scumpirea produselor și serviciilor pe care tu le consumi sau nu.

Dacă inflația crește, dar salariul tău rămâne la fel, atunci te vei trezi în situația pe care am expus-o mai sus. Vei ajunge să îți permiți tot mai puține lucruri.

Din acest motiv, dacă în 2015 câștigai, să spunem, un salariu de 3.000 de lei net, iar cheltuielile tale obligatorii erau de 2.000 de lei lunar, în 2020, dacă ar fi să ne luăm după cum a evoluat inflația, pentru produsele pe care dădeai acum 5 ani 2.000 de lei, vei plăti acum undeva la peste 2.150 de lei.

Din 2015 până în 2020, prețurile au crescut cu aproape 7,7%. Nu pare mult, dar sunt 150 de lei pe care nu-i mai poți redirecționa către alte produse, servicii sau chiar mici plăceri vinovate ale tale.

În schimb, deși puțin probabil, dacă ai același salariu ca acum 10 ani, cheltuielile tale care însumau atunci 2.000 de lei, acum fac peste 2.600 de lei.