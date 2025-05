Cum arată structura noului GUVERN al României…

Așa arată lista de Ministere și de miniștri

Viitori miniștri, oameni în care-și pune încrederea Ilie Bolojan…

Justiție – Ana Birchall

A ocupat diferite funcții: Vice Premier pentru Implementarea Parteneriatelor Strategice ale României, Ministru al Justiției (asigurând inclusiv interimatul în februarie 2017), Ministru delegat al Afacerilor Europene, Înalt Reprezentant al Prim-Ministrului pentru Parteneriatul Startegic cu SUA și Afaceri Europene, Deputat în Parlamentul României (două legislaturi), Președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, Președinte al Comisiei Speciale pentru Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, Președinte al delegației parlamentare la OSCE, reprezentant Special pentru Proiecte Strategice și Relații Internaționale în cadrul Nuclearelectrica SA

Interne – Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu este în prezent ministru de Interne, dar și premier interimar al României.

Externe – Cristian Diaconescu

Cristian Diaconescu ar urma să preia mandatul de la Emil Hurezeanu. El a fost Ministru al Afacerilor Externe și Ministru al Justiției în mai multe guverne din România. A ocupat funcția de Ministru al Justiției (2004), fost Ministru al Afacerilor Externe în perioada 2008-2009 și în 2012. Din 2014, este profesor de Drept internațional, ambasador și membru al Grupului Persoanelor Eminente creat în sprijinul intrării în vigoare a Tratatului ONU privind interzicerea testelor nucleare.

Fost Senator în Parlamentul României în perioada 2004-2012, iar din mai 2012, Consilier pentru Afaceri Externe și Șef al Cancelariei Administrației Prezidențiale…

Apărare – Florin Vlădică

Experiență profesională de peste 25 de ani în management executiv, coordonare de echipe și dezvoltarea de proiecte, atât în mediul public, cât și în cel privat. A fost secretar de stat și șef al Departamentului pentru Armamente în cadrul Ministerului Apărării Naționale, implicându-se activ în coordonarea programelor majore și în relația cu partenerii instituționali și industriali. În mediul privat, a condus companii din zona de consultanță, tehnologie și management operațional.

De la 18 martie 2025, numit consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale și Director al Oficiului Informații Integrate.

Agricultură – Dacian Cioloș

Dacian Cioloș este fost premier al României, în perioada tehnocrată, dar și fost comisar european pentru Agricultură.

Energie – Sebastian Burduja

Sebastian Burduja este astăzi ministru al Energiei, susținut de toate partidele politice, dar și de figuri externe României…

Educație – Daniel David

Daniel David este în prezent ministrul Educației, profesor universitar doctor, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Director fondator al Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai și preşedinte al International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health.

În prezent este profesor asociat (adjunct professor) şi la prestigioasa instituţie medicală Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New-York, SUA şi din 2012 până în 2022 a fost directorul programului de cercetare la Albert Ellis Institute, New York, USA, un institut de referinţă la nivel internaţional pentru cercetarea şi practica în psihoterapie şi sănătate mintală. A fost membru al Scientific Review Group în Social Sciences în European Science Foundation. Daniel David este unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de ştiinţă din România.

Turism – Dragoș Anastasiu

Expert la Administrația Prezidențială. După înființarea primei sale companii, au urmat alte peste 20, care în prezent formează un grup de referință în transport și turism, în România. În afara țării, a dezvoltat afaceri în Germania și Republica Moldova.

Fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și membru al Consiliului Consultativ al Fundației Romanian Business Leaders timp de aproape 10 ani. Este membru în Consiliul Director al Federației Industriei Hoteliere din România și purtător de cuvânt al Alianței pentru Turism. Este președinte al Asociației Rethink Romania.

Dezvoltare – Mihai Jurca (city manager Oradea)

Expert în administrație publică și dezvoltare locală. Între 2020 și martie 2025, City Manager al Municipiului Oradea. Din septembrie 2021, a fost membru în Consiliul de Administrație al Aeroportului Oradea și al companiei publice Air Oradea. Un alt rol important l-a avut din septembrie 2024, când a devenit Director General interimar al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA. Este licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene la SNSPA (2007), iar în 2009 a obținut un master în Comunicare politică, economică și socială la Universitatea din Oradea. În 2023, și-a completat studiile cu un Masterat Executiv în Administrație Publică la Universitatea Hertie din Berlin.

Fonduri Europene – Marcel Boloș

Marcel Boloș ocupă în prezent funcția de ministru al Fondurilor Europene.

Transporturi – Cătălin Drulă

Cătălin Drulă nu este străin de Ministerul Transporturllor.

”Sunt omul care mereu a construit și nu m-am dat deoparte de la nicio luptă pentru dreptate. La 18 ani a plecat în Canada, cu o bursă de studii. În România, am fost olimpic la informatică. În Canada, a absolvit Universitatea din Toronto și a pus bazele unei companii care astăzi valorează 2.5 miliarde de dolari. A fondat Asociația Pro Infrastructura și a fost ministrul Transporturilor.

Finanțe – Tánczos Barna

Tánczos Barna este în prezent ministru de Finanțe.

Mediu – Cseke Attila-Zoltán

În prezent ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

La ministerul Muncii, la Sănătate, Digitalizare și la Ministerul Economiei se așteaptă decizia PSD. Dacă PSD nu va dori la guvernare, un nume vehiculat pentru Sănătate este cel al lui Vlad Voiculescu, care și-ar dori însă fotoliul de primar general al Capitalei.