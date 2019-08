De mai bine de o săptămână, românii sunt îngroziți, pe zi ce trece, de atrocitățile produse în „casa groazei” din Caracal. Acolo, cel puțin două tinere (Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu) și-au găsit sfârșitul.

Dacă despre Alexandra s-a confirmat, de către IML, faptul că a fost incinerată de monstrul cu chip de om, Gheorghe Dincă, Luiza Melencu, fata dispărută încă din luna aprilie, a fost găsită moartă într-o pădure din apropiere de Caracal, conform unei știri de ultimă oră transmisă de Antena 3.

Moartea celor două fete, în schimb, a devenit prilej de afirmare pentru personaje care, până mai ieri, erau niște no-name-uri.

Un prim exemplu este al unor maneliști care, dornici de afirmare și de renume, s-au cocoțat pe cadavrul Alexandrei, compunând o așa-zisă „melodie”, menită, după ei, să ajungă „hit”…

Cel de-al doilea exemplu asupra căruia ne vom opri (și sperăm că aici se va opri ridicolul în care este adusă durerea unor părinți ce și-au pierdut copiii) este al unei clarvăzătoare din Marea Britanie, cunoscută pe facebook ca fiind Alexandra Aly Enache, al cărei text, postat în data de 2 august, la ora 21,02, sună așa (n.r. textul este redat EXACT așa cum a fost el publicat pe facebook):

DISTRIBUIȚI Eu spun ceea ce am văzut în Clarviziune Și punct! Nu mai criticați, injurati sau mai știu eu ce. Atâta sunteți în stare să faceți ,decât să mă criticați… RUȘINE SĂ VĂ FIE CĂ NU SUNTEM UNIȚI.

Bună seara dragii mei vreau să vă spun că Alexandra nu este moartă, ea este luată de către un membru din familia lui Gheorghe Dincă și mai sunt implicați 2 bărbați. 1 băiat 1,75 ochii albastri care ne arată în clarviziunea noastră că ar fi fost prietenul Alexandrei. Mai este 1 bărbat brunet 1.70,-1.75 înălțime care este mâna în mâna cu acest băiat cu ochii albaștri și O femeie cu părul până la umeri 1,63-1.65 mai plinută si ochii verzui,albaștrii schimbatori! Acești 3 oameni au fost mâna în mâna cu Gheorghe Dincă. In Clarviziunea mea și a Profesorului meu,am constatat că Alexandra și Luiza este în viața, și este plimbat-ă dintr-o parte în alta! Am mai constatat că aceste 3 persoane care are legătură cu Alexandra, nu stie ce să facă cu ea ! Este 50- 50 să o omoare sau să o țină în viață! Ea este îmbrăcată într-o bluză deschisă la culoare si colanti,legată cu o esarfa și scoci la gura, scociul este de culoare deschisă !

Aici mai este vorba de Niste bani Colosali și un lanț lung care nu se mai termină! In maxim 3 zile va mai dispărea încă o fata in jurul 15-19 ani ! Mare atentie… Fata vă avea ochii Albaștri și cam 1,68 … Vă rog Poliția Română fiți mult mai atenți în tot ceea ce se întâmplă. O seară frumoasă vă doresc! DISTRIBUIȚI DRAGII MEI.

Dacă este să ne luăm după viziunile absolventei de Oxford (așa cum apare în descrierea ei), ar trebui ca eventualii răpitori să se grăbească, mai au doar câteva ore până la termenul dat de „clarvăzătoare”.

Lăsând deoparte orice răutate, este păcat că indivizi fără scrupule încearcă să își facă publicitate gratuită din evenimente teribile, sau din nefericirea unor familii ai căror copii nu se vor mai întoarce, vreodată, acasă!