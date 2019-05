Recent, reporterii publicației noaste au ajuns în comuna Joița, unde au găsit o comunitate aflată în plină expansiune. Cum primarul Constantin Tănase era plecat la „oraș”, la Giurgiu, cu treburi de rezolvat pentru comunitate, am fost primiți de viceprimarul Alexandru Păun, care ne-a prezentat, pe scurt, proiectele finalizate sau aflate în curs de derulare, în diferite stadii:

„Noi am cam atins toate obiectivele în momentul de față. Realizate, în ultimii trei ani, de când fac echipă cu domnul primar, avem parcuri (patru la număr), ne apucăm de drumuri, pe MDRAP. Tot finalizate sunt și terenurile de sport în curtea școlilor, cele două școli, din Joița și Bâcu, fiind renovate și modernizate. Pentru canalizare, am reușit să scoatem la licitație Studiul de Fezabilitate, sperăm ca în curând să reușim să publicăm și proiectarea și execuția ”, spunea viceprimarul Păun.

La acest moment, în derulare în comună este un proiect considerat de conducerea primăriei ca fiind foarte important, dar care, din păcate, merge puțin mai greu.

„Ne mișcăm mai greu pentru că ăștia ne sunt constructorii din ultima perioadă. Lucrăm la trotuarele din localitate, care ar schimba total fața comunei, mai ales că sunt prevăzute cu scurgeri de ape pluviale, prin conductă și cu zone pentru parcare…Este un proiect amplu, dar întârzierile îi nemulțumesc pe cetățeni, cum, de altfel, mă nemulțumesc și pe mine. Încercăm să mulțumim oamenii…Mai cu seamă că avem o comună în continuă dezvoltare, în ultimii ani construindu-se circa șase sute de case, majoritatea aparținând bucureștenilor care vin spre noi. Oamenii, e drept, se așteptau ca aici să găsească totul pus la punct, dar, din păcate, s-a dus vestea că Joița este cea mai bogată comună din județ, dar nu este bogată de-o viață. Abia de aproape cinci sau șase ani au început să vină mai mulți bani la buget, și tot în ultimii cinci – șase ani, au început și lucrările sau proiectele mai ample. Anul trecut, acum doi ani, ne-a crescut bugetul și ne-am permis și mai multe lucrări. Dar, după cum știți, nu se poate face totul bătând din palme…Acesta este dezavantajul administrației publice, sunt nevoie de o mulțime de avize și documente, care durează luni de zile. Anul trecut am început multe proiecte pe hârtie, și sperăm ca, anul acesta, să le punem și în teren”, mai preciza viceprimarul comunei Joița.

La această dată, este în lucru clădirea primăriei, urmând ca, în curând, să demareze construcția pentru o capelă la Bâcu, la Joița o asemenea capelă fiind deja construită de primarul Tănase din timpul mandatului anterior.

„Gospodăria de apă, este, de asemenea, în lucru, iar în toamnă, dacă totul merge bine, vom demara și lucrările de racordare a populației. Oamenii au fost supărați pe faptul că nu s-a demarat procedura de racordare, la fel am fost și eu, dar, după ce am ajuns în primărie, am văzut că lucrurile nu stau chiar cum ne-am dori noi, cetățenii. Din păcate, sunt niște termene: termini lucrarea, faci recepția, aștepți doi ani ca să vezi cum e apa, și abia apoi demarezi lucrările de racordare a populației. Vara aceasta (n.r. – 2019) se împlinesc cei doi ani. Astfel, vom putea demara lucrările, iar cei aproape cinci mii de locuitori ai comunei vor putea beneficia de apă potabilă de bună calitate, pentru că, până acum, s-a băut, la Joița, mai mult apă plată îmbuteliată”, a mai spus viceprimarul Alexandru Păun, înainte de a se întoarce la treburile comunei.

(Jurnal)