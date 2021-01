Cu ceva timp în urmă, publicația noastră scria despre mai multe situații în care șeful de post din comuna Putineiu, ag. Șef principal de poliție Mihai Bordei, ar face legea după bunul său plac în localitate. Altfel spus, acesta ar fi amenințat mai mulți tineri că „îi mută din localitate”, pe alții i-ar fi bruscat fizic, iar furturile din comună le tratează ca pe …mici găinării.

Tot atunci scriam despre oameni (în general vârstnici), păgubiți de păsări sau de obiecte de prin curte, toate plângerile acestora rămânând cu…„A.N.” (autor necunoscut).

Încet, încet, oamenii au început să prindă curaj și să ne mărturisească prin ce sunt nevoiți să treacă atunci când apelează la „serviciile” polițistului Bordei. Recent, un alt cetățean din comuna Putineiu, Alexandru Porumbiță, ne-a contactat pentru a-și spune, la rândul lui, păsul. Exact, „erou principal” același șef de post din comună…

„Acum ceva timp, mi-a dispărut din sera în care țineam închise păsările un curcan. O frumusețe, voiam să îl dau la copii de sărbători, dar…Am chemat atunci poliția, au făcut niște măsurători și, după câteva luni, domnul șef de post m-a chemat să dau o declarație și să zic că, na, a fost o vulpe care a furat pasărea. Mai zicea dumnealui că să scriu acolo că am găsit niște fulgi, și de aia am ajuns la concluzia că a fost vulpe. De teamă (că într-un sat te temi de polițai și de popă) am făcut ce a zis dumnealui…Am rămas cu paguba, dar vă arăt și dumneavoastră zăvorul cu care închid și poarta, și acolo, la păsări…A naibii vulpe, a deschis două zăvoare, aflate la peste un metru înălțime, le-a închis la loc…și din tot cotețul, în care mai aveam vreo 20 – 30 de păsări, doar curcanul l-a furat…”, își începe, necăjit, povestea Alexandru Porumbiță, în timp ce ne arată zăvoarele cu pricina.

„Dar nu se termină totul aici…acum câteva luni, a venit vecinul ăsta de peste drum, că să îi dau și lui ceaunul (am un ceaun mare, de fontă), și…dat a fost! I-am spus cu binișorul să îmi dea ce e al meu înapoi, aici menționez că dumnealui vecinul de peste drum a mai furat de pe la mine ba pomi fructiferi, ba alte obiecte…Am închis ochii, pentru că domnul șef de post nu a făcut absolut nimic! Mai mult, mă amenință că mă lasă fără carnet…Dar să revenim la ceaun. Am încercat din nou să îl solicit pe domnul Bordei, dar când acesta a venit m-am trezit că, în loc să fie aplicatorul legii, s-a transformat în orice altceva! Îi spunea individului „hai, mă, nene, dă-i ceaunul”, iar ăla zicea că nu vrea. După care domnul Bordei s-a întors la mine și a zis „Nu vrea! Ce să îi fac”…Nu se mai poate, trebuie ca cineva să ia măsuri! Suntem disperați, acest om nu poate face cinste meseriei de polițist!”, mai declara Alexandru Porumbiță.

Rămâne de văzut cum și când se vor termina găinăriile din localitate, hoții (despre care oamenii vorbesc pe la colțuri că ar fi cunoscuți de polițistul din localitate, dar că acesta închide ochii) acționând în continuare, chiar dacă localitatea a fost aproape în totalitate înțesată de camere de supraveghere.

(Jurnal)