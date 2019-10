„Expunerea de „motive” a d-lui primar Tudor Florea, a determinat decizia pentru renunțarea la investițiile pe apă, din Fondurile Europene.

O să-l rugăm, să ne comunice și nouă, locuitorilor din Grădinări, aceste „motive”.

Ca să știți, când vă va cere la anul, sa îl votați pentru a șase-a (6) oară.”

Astfel sună o postare pe Facebook, postare căreia îi este atașată o hotărâre de consiliu local al comunei amintite, care confirmă faptul că localitatea se retrage din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”.





Contactat telefonic, primarul comunei Grădinari, Tudor Florea, a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Am luat această decizie pentru că în ADI-ul în care suntem prinși, cel pentru apă, nu am fost prinși cu unul dintre satele comunei noastre. Este vorba de satul Tîntava care, chiar dacă se află la doar 200 – 250 de metri de celelalte sate componente, nu a fost considerat în aglomerare. Deși avem alimentare cu apă în toată comuna ne-am lovit, atunci când s-au făcut toate proiectele, satul Tîntava a fost eliminat din proiect. Am încercat și alte variante, prin PNDL, dar din cauză că suntem prinși în ADI, nu am putut accesa fonduri. Nu am fost acceptați. Pe de altă parte, noi am pus niște condiții în ceea ce privește proiectul de canalizare: am spus ca, pentru interiorul localităților, să fie canalizare prin vacuum de aer, iar la marginea localității să avem canalizare prin cădere. De asemenea, am cerut ca linia de canalizare să nu fie realizată pe mijlocul șoselei, sau a străzilor, pentru că doar am terminat cu asfaltarea în comună. O altă problemă pe care am avut-o tot cu acest ADI a fost că satul Zorile este traversat de o cale ferată, care împarte, cumva, satul în două. Așa că, din această cauză, nu prindeam proiectul de canalizare în Zorile. Din aceste motive am decis să ne retragem din ADI, pentru că, în loc de ajutor, mai mult suntem încurcați…Pe de altă parte, nu cred că voi mai candida, anul viitor, așa cum insinuează unii sau alții”, a mai precizat primarul Tudor Florea.

La Grădinari, locuitorii plătesc, pentru un metru cub de apă, 3 lei.

(Jurnal)