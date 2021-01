Premierul Florin Cîțu a declarat că specialiștii lucrează la platforma pentru înscriere la vaccinare și vestea bună este că românii vor să se vaccineze.

„Se lucrează non stop la platformă. Locurile sunt determinate și de numărul de vaccinuri. Eu vreau să mă uit și la mesajul pozitiv: foarte, foarte mulți români vor să se vaccineze (…) Problema pe care am avut-o sau părea că este o problemă, se tot spunea că lumea nu vrea să se vaccineze, ieri s-a văzut foarte clar că românii vor să se vaccineze. Este datoria noastră și vom face tot posibilul să asigurăm vaccinurile (…) Am depășit momentul cel mai important, acela că românii nu vor să se vaccineze. Este cel mai important lucru. Vor să se vaccineze și le vom asigura acest lucru”, a declarat premierul Florin Cîțu după ce s-a vaccinat.

Deoarece românii vor să se vaccineze, premierul Cîțu promite că va crește capacitatea zilnică de vaccinare și că va încerca să cumpere și alte vaccinuri.

„Ceea ce încetinește în perioada următoare vom recupera în săptămâna următoare. Exact de 20 milioane de doze este nevoie și le vom avea, tocmai le-am contractat. Capacitatea înseamnă cam 50.000 de vaccinuri pe zi și este ținta noastră și ne vom ține de ea, până în septembrie 10,4 milioane de persoane vaccinate. Dacă până atunci vor apărea și alte vaccinuri și vor fi aprobate, le vom cumpăra și pe acelea, pentru a vaccina cât mai mulți români”, a precizat Cîțu.

Sâmbătă, premierul Florin Cîțu s-a vaccinat anti-Covid-19 la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”. Așa cum s-a întâmplat și vineri în cazul președintelui Klaus Iohannis, procedura a fost transmisă în direct.

