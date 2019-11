„Războiul nu s-a încheiat. Mai avem o luptă, mai avem un pas. Fac apel la cei care au fost în stradă: VENIȚI LA VOT! Acum puteți face diferența! ” – declara, la scurt timp după anunțarea rezultatelor, Klaus Iohannis.

La rândul său, candidatul clasat pe locul al doilea, Viorica Dăncilă (PSD) declara:

„Lupta noastră nu este să eliminăm un partid politic, ci pentru români, România, pentru unitate și reprezentarea României. Sperăm ca votul de astăzi să se multiplice la turul următor, să fie un vot dat cu inima. Nu am plâns, am avut încredere, am ținut legătura cu președinții de organizații, nu a fost niciun moment în care să plângem. Nu mă tem că diaspora va răsturna acest vot electoral”