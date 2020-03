59 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost anuntate, sambata, in Romania, acesta fiind cel mai mare numar de infectari confirmate anuntat intr-o singura zi pe teritoriul tarii noastre de la debutul epidemiei. Astfel, numarul total al persoanelor infectate din Romania a ajuns la 367. Dintre acestia, 3 sunt in stare grava, la terapie intensiva.

Din nefericire, si numarul romanilor care au murit de COVID-19 in afara granitelor a crescut, ajungand sambata la 7, iar numarul celor confirmati pozitiv a ajuns la 30.

Numarul persoanelor bolnave de COVID-19 a ajuns la 250.000 in toata lumea, iar decesele au trecut de 11.400.

Situatia ramane dramatica in Italia, unde nu mai putin de 627 de oameni au murit in ultimele 24 de ore si numarul total al mortilor a depasit 4.000.

Vestea buna vine din China, care nu a inregistrat sambata, pentru a treia zi consecutiv, niciun caz nou de contaminare de origine locala cu coronavirus. In raport cu jumatatea lui februarie, cand noile contaminari se numarau cu miile in fiecare zi, contagiunea a fost practic stopata in China, tara de unde a pornit pandemia.

China a inregistrat in total peste 81.000 de persoane contaminate, dintre care mai sunt bolnave numai 6.013, potrivit autoritatilor sanitare. Italia, in schimb, cu peste 4.000 de morti, a depasit net China in numar de decese provocate de noul coronavirus (3.255).

Conform unei hărți interactive publicate de ziare.com – având drept sursă INSP – județul nostru apare cu două cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus.