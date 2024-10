Cazul femeii din Băneasa cu 460 de câini: între cruzime și legislație ineficientă

Autoritățile comunei Băneasa au încercat în repetate rânduri să rezolve situația câinilor, care au devenit o problemă de siguranță publică. În urmă cu aproximativ 10 ani, a existat chiar o tentativă de a o îndepărta pe femeia responsabilă de adăpost. Aceasta deținea atunci în jur de 350 de câini în curtea sa, situată în mijlocul satului. Scandalul generat a determinat autoritățile locale să intervină și să o ajute să se mute la marginea satului, unde și-a continuat activitatea. „Relația noastră cu ea a fost una foarte dușmănoasă. Oamenii erau îngrijorați și au făcut presiuni să închidem adăpostul, dar nu am reușit, legislația nefiind clară în privința câinilor de companie,” declară oficialii. Principala problemă invocată de autoritățile locale în gestionarea acestui caz a fost vidul legislativ. Deși legislația reglementează adăposturile de animale, aceasta nu acoperă în mod explicit cazurile în care o persoană deține un număr mare de câini de companie. Autoritățile nu au putut interveni legal pentru a închide adăpostul sau pentru a controla situația, deoarece nu s-a putut dovedi că femeia desfășura o activitate comercială. „Nu am reușit să dovedim niciodată că este o activitate ilegală, iar toate încercările de a verifica cine o finanțează au eșuat,” spun reprezentanții locali. De asemenea, ei subliniază că femeia a fost sprijinită financiar de sponsori din afara țării, ceea ce a complicat și mai mult situația. Numărul mare de câini, mulți dintre ei agresivi, a creat un climat de nesiguranță în localitate. Oficialii locali subliniază că aceste animale nu sunt câini comunitari obișnuiți, ci provin din alte zone, fiind aduși în mod organizat în Băneasa. De-a lungul anilor, au existat numeroase incidente în care câinii au atacat oameni și copii, ceea ce a generat tensiuni suplimentare în comunitate. „Problema câinilor agresivi a fost constantă, iar noi, autoritățile, am încercat să gestionăm situația. Am plătit taxe pentru adăposturi, am colaborat cu alte comune pentru a aduna câinii agresivi, dar de fiecare dată ne-am lovit de scandaluri și acuzații din partea susținătorilor femeii,” afirmă un reprezentant al primăriei. Recenta acțiune a poliției, care a intervenit în urma unor plângeri făcute de foști colaboratori ai femeii și de sponsori din afara țării, a scos la iveală relele tratamente aplicate câinilor. Direcția Sanitară Veterinară (DSV) a confirmat faptul că animalele au fost tratate inadecvat, iar în urma unei percheziții, autoritățile au găsit dovezi care susțin acuzațiile de cruzime. Deși această acțiune a venit târziu, autoritățile locale și-au exprimat respectul pentru munca poliției, care a reușit să abordeze legal cazul. Totuși, oficialii atrag atenția asupra necesității unor modificări legislative care să reglementeze mai clar astfel de situații. „Este vorba despre o exploatare a vidului legislativ, iar acest lucru este întreținut de așa-zișii iubitori de animale, care de fapt profită de pe urma acestor situații. Fără o schimbare a legii, cazuri ca acesta vor continua să apară,” subliniază unul dintre oficialii locali. (Jurnal)