Acasă Actualitate Care sunt funcționarii din județul Giurgiu care au avut probleme de integritate, constatate de ANI

Care sunt funcționarii din județul Giurgiu care au avut probleme de integritate, constatate de ANI

Jipa Carmen
-
0
Care sunt funcționarii din județul Giurgiu care au avut probleme de integritate, constatate de ANI

Pentru amatorii de statistici oferim în rândurile de mai jos un tabel cu  funcționarii din Giurgiu care au avut probleme de integritate, constatate de Agenția Națională de Integritate, în ultimii 8 ani…

NumePrenumeFuncțieIncidentul de integritateModalitatea de rămânere definitivă a raportului de evaluarePerioada de interdicție art. 25 L 176/2010
DOBREMIHAIPRIMAR AL ORASULUI MIHAILESTI, JUDETUL GIURGIUCONFLICT DE INTERESEDECIZIA I.C.C.J. NR. 2258/22.09.20163 ANI DE LA INCETAREA MANDATULUI 2016-2020
OLANMARIANCONSILIER LOCAL IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI IZVOARELE, JUDETUL GIURGIU/ACTUALMENTE VICEPRIMARCONFLICT DE INTERESEDECIZIA I.C.C.J. NR. 5589/13.11.20193 ANI DE LA INCETAREA MANDATULUI 2016-2020
VOINEAMARINPRIMAR AL COMUNEI CALUGARENI, JUDETUL GIURGIUINCOMPATIBILITATEDECIZIA I.C.C.J. nr. 2353/13.04.202127.05.2021 – 27.05.2024
CIOBANUGEORGE-DANIELFOST CONSILIER LOCAL IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU, JUDETUL GIURGIUINCOMPATIBILITATEDECIZIA I.C.C.J. Nr. 3534/09.06.202109.07.2021 – 09.07.2024
RONTEAROMEO-GABRIELFUNCTIONAR PUBLIC IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI PRUNDU, JUD. GIURGIUINCOMPATIBILITATENECONTESTARE23.08.2021 – 23.08.2024
MARINMARINCONSILIER LOCAL IN CADRUL COMUNEI SABARENI, JUDETUL GIURGIUINCOMPATIBILITATENECONTESTARE20.09.2021 – 20.09.2024
MOTOTOLEAMARINPRIMAR AL COMUNEI VALEA DRAGULUI, JUDETUL GIURGIUINCOMPATIBILITATEDECIZIA I.C.C.J. nr. 4460/06.10.202106.12.2021 – 06.12.2024
PREDADUMITRUPRIMARUL COMUNEI BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIUCONFLICT DE INTERESEDECIZIA I.C.C.J. nr. 4925/21.10.202106.12.2021 – 06.12.2024
PREDADUMITRUPRIMARUL COMUNEI BUTURUGENI, JUDETUL GIURGIUCONFLICT DE INTERESEDECIZIA I.C.C.J. nr. 4925/21.10.20213 ANI DE LA INCETAREA MANDATULUI 2020-2024
JIPAANDA-MONICAFUNCTIONAR PUBLIC IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIUINCOMPATIBILITATEDECIZIA I.C.C.J. nr. 2839/19.05.202219.05.2022 – 19.05.2025
BUDURURODICACONSILIER IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GIURGIUINCOMPATIBILITATEDECIZIA I.C.C.J. nr. 321/25.01.202323.02.2023 – 23.02.2026
RONTEAROMEO-GABRIELFUNCTIONAR PUBLIC IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI PRUNDU, JUDETUL GIURGIUINCOMPATIBILITATENECONTESTARE23.08.2021 – 23.08.2024

VREMEA

Giurgiu
cer senin
0.6 ° C
0.6 °
0.6 °
63 %
2kmh
0 %
joi
0 °
vin
6 °
sâm
7 °
Dum
9 °
lun
12 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com