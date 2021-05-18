Vă puteti adresa următoarelor cabinete de familie pentru a fi vaccinați:
1. DR. BUSCU RODICA – MUN. GIURGIU, TEL.: 0744488576
2. DR. MIRCEA CLAUDIA GEORGIANA – GHIMPAȚI, TEL.: 0724588142
3. DR. CIONTOIU MARCEL – ROATA DE JOS, TEL.: 0246266104;0723595817
4. DR. SOARE LUCIA MAGDALENA – BUTURUGENI, TEL.: 0760116566
5. DR. DANE LUMINIȚA DELIA – VÂNĂTORII MARI, TEL.: 0724237916
6. DR.TUDOR OLEG – OINACU, TEL.: 0729956707
7. DR. LATA MARIA – GRĂDINARI, TEL.: 0752214947
8. DR. TUDOR DANIELA LUMINIȚA – CREVEDIA MARE, TEL.: 0723601168
9. DR. ANTONE IRINA ELENA – CARTOJANI, TEL.: 0764478875
10. DR. CEACHIR CONSTANȚA – FLOREȘTI-STOENESTI, TEL.: 0723760444
11. DR. TEODORESCU DOINA – VĂRĂȘTI, TEL.: 0731658889