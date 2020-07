Duminică, 5 iulie, a fost o zi specială pentru o parte din copiii din Gostinu. Membrii Asociațiilor „Călător prin România” (reprezentată de Iulian Tănașcu, președinte și Robert Costache, vicepreședinte), „Prietenii de lângă Giurgiu”, cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu și al Bisericii „Buna Vestire”, au dus o primă tranșă de tablete pentru copiii cu posibilități materiale reduse. Tabletele sunt achiziționate prin Campania „Sprijinim educația prin digitalizare”, inițiată de cei menționați anterior.

„Este vorba despre un total de 86 de tablete performante, LENOVO, însoțite de câte un sim de internet de 40 de GB, ce vor ajunge la tot atâția copii nevoiași din județ, în trei etape. Am selectat trei comune care se află într-o situație dificilă, unde tinerii sau copiii își doresc să învețe, să beneficieze de cursuri on-line dar nu au avut posibilitatea materială de a pune în practică acest lucru. În alegerea comunelor, am luat în considerare următoarele:

▪️elevi de clasa a 8 a, care provin din familii cu cei doi părinți, dar nu au posibilitatea de a avea mijloace necesare pentru studiu.

▪️elevi de clasa a 8 a, care provin din familii monoparentale și care se află în aceeași imposibilitate de a achiziționa mijloace de calcul.

▪️elevi de clasa a 8 a, care sunt crescuți de bunici, din varii motive, și care vor să învețe, dar nu au posibilitatea achiziționării mijloacelor necesare. De asemenea, am luat în calcul și copii de clase mai mici, cu aceleași criterii principale de selecție”, ne spuneau doi dintre sufletiștii acestei acțiuni, demarate cu ceva timp în urmă, Robert Costache și Adrian Chiran.

Tabletele vor fi împărțite, după cum urmează: 30 (care au ajuns deja), la Gostinu, alte 30 urmează să ajungă în comuna Vedea, 15 în comuna Malu, 8 la Biserica „Buna Vestire” din Giurgiu, 2 la Inspectoratul Școlar și una la un copil cu venituri modeste, dar cu rezultate extrem de bune la învățătură, din Capitală.

La achiziționarea tabletelor au contribuit o serie de sponsori darnici (Transelectrica, ReOS, Altex România, Vodafone România, Biserica „Buna Vestire”), cărora li s-au adăugat și multe persoane fizice, ce au venit și au donat diverse sume de bani pentru ca acest proiect să devină realitate.

„Avem promisiunea tuturor că acești elevi, indiferent de situația lor, vor continua să studieze, cel puțin, până la Universitate, ceea ce ne bucură foarte mult! Promitem să le oferim sprijin până atunci.

Un reprezentant al unei comune pe care noi am ales-o, ne-a promis că o să achiziționeze restul tabletelor, ca fiecare elev de acolo să aibă un mijloc de calcul propriu”, ne mai declarau cei doi tineri inițiatori ai campaniei „Sprijinim educația prin digitalizare”.

