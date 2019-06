Angajați ai Poliției locale, ai Gărzii de Mediu, Direcției pentru Sănătate Publică, ai operatorului de salubritate ROSAL GRUP, și ai instituțiilor din subordinea MAI (Jandarmerie și Poliție) au acționat, astăzi, 11 iunie, încă de la primele ore ale dimineții, la domiciliul unui giurgiuvean care, în decurs de mai mulți ani, a adunat în curte o cantitate impresionantă de deșeuri de toate felurile, transformând zona într-o adevărată bombă ecologică. Din cele menționate de reprezentanții Poliției Locale, a fost vorba despre aproape o sută de tone de deșeuri, pentru ridicarea cărora s-a acționat cu utilaje grele, urmând ca în cursul zilei de miercuri, 12 iunie, acțiunea să fie definitivată.

„În urma unei sesizări, în format electronic, adresată Domnului Primar al Municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu și retransmisă Direcției Poliției Locale Giurgiu, vecinii imobilului cu nr.41, situat în Giurgiu, B-dul.Mihai Viteazul, ni s-a adus în atenție faptul că de ani buni, proprietarul imobilului susmenționat B. C., depozitează în curtea proprie, deșeuri adunate de la pubele de gunoi, aspectul și mirosul degajat fiind greu de suportat dar această curte a devenit un focar de infecție.

Poliția Locală a luat măsuri legale împotriva numitului B. C. încă de acum un an, au fost întocmite Note de Constatare prin care acesta a fost somat să igienizeze curtea imobilului dar acesta nu s-a conformat. După îndelungi discuții, am reușit să îl convingem să își dea acordul pentru evacuarea deșeurilor”, ne preciza directorul adjunct al Direcției Poliției Locale Giurgiu, Mihăiță Penciu.

Din informațiile deținute până la acest moment B. C. este cunoscut cu antecedente penale, în trecut fiind condamnat pentru infracțiunea de omor.

La acțiunea de curățenie, derulată în cursul zilei de marți, 11 iunie, au fost ridicate, conform primelor informații, circa trei camioane de gunoi.