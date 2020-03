A sosit primăvara! este titlul spectacolului susținut luni, 2 martie 2020, de copii și adulți aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în sala mică a Teatrului Tudor Vianu din Giurgiu.

Spectacolul a constat în susținerea de momente artistice de către 70 de copii, precum și persoane adulte cu dizabilități, beneficiari de servicii sociale în cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu: copii aflați în plasament în casele de tip familial și Centrul de primire în regim de urgență, copii care frecventează centrele de zi, copii aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști, precum și persoane adulte cu dizabilități din locuințele protejate din Giurgiu.

Fie că au cântat, au spus poezii, au dansat dansuri moderne sau s-au prins în horă la dansuri populare, cei care au susținut acest spectacol au dat dovadă de talent, dăruire și entuziasm.

Spectacolul a constituit un dar cu ocazia Sărbătorii Primăverii pentru spectatori- un grup de vârstnice de la Centrul din localitatea Oncești, salariați ai D.G.A.S.P.C. și reprezentanți ai Consiliului Județean Giurgiu, membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului și ai Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap, precum și reprezentanți ai Asociației SOS Viețile Copiilor.

Momentele artistice susținute i-au încântat pe spectatori, care i-au răsplatit pe interpreți cu ropote de aplauze. Doamnele din public au primit și mărțișoare confecționate de copiii care frecventează Centrul de Recuperare Senzorială și Motrică.

Spectacolul A sosit primăvara! a fost organizat de D.G.A.S.P.C. Giurgiu, coordonarea momentelor artistice fiind realizată de psihologi din cadrul instituției: Cristina Corbu, Petronela Moncea și Adina Bodeanu.

„Momentele artistice susținute în cadrul acestui spectacol au fost realizate din tot sufletul; toți copiii, dar și adulții implicați în susținerea programelor artistice s-au pregătit din timp și au încercat să fie la înălțimea așteptărilor spectatorilor. Am remarcat dorința lor de implicare, seriozitatea, perseverența în pregătirea fiecărului moment artistic prezentat. Mulțumim instructorilor de educație care i-au îndrumat precum și tuturor spectatorilor care i-au încurajat, având în vedere că unii dintre interpreți au fost pentru prima dată pe o scenă iar emoțiile au fost pe măsură”, a declarat Cristina Corbu.

Cătălin Lupu, director al D.G.A.S.P.C. Giurgiu adresează mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea și susținerea spectacolului precum și tuturor persoanelor care au apreciat dăruirea și talentul interpreților.