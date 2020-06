Ai amendă primită în Bulgaria, și neplătită? Te întorci pe jos…

De la începutul săptămânii, bulgarii au implementat un sistem experimental ce are în vedere amenzile. Mai exact, la punctul de trecere a frontierei la Kulata, mai apoi la punctele de trecere a frontierei cu Turcia, Grecia și România (8 asemenea puncte) se fac verificări legate de eventuale amenzi primite de șoferul / proprietarul autoturismului pe teritoriul statului bulgar.

Concret, după cum ne spunea corespondentul nostru la Ruse, Simeon Trifonov, șoferul care vrea să treacă granița este verificat dacă are de plătit amenzi date de Poliția bulgară. Dacă figurează în evidențe cu așa ceva, are termen două ore să le achite, prin virament bancar (prin card). Dacă șoferul refuză acest lucru, autoritățile îi ridică talonul mașinii, permisul de conducere, făcând astfel imposibilă părăsirea teritoriului Bulgariei. Nu contează dacă „infractorul” este cetățean român, bulgar sau are altă cetățenie, tratamentul este același.

Numai în punctul Kalotina, ne transmitea Simeon Trifonov, a fost identificat un șofer care avea 168 de amenzi neplătite!

Concret, dacă șoferul român trece prin punctul de frontieră Giurgiu – Ruse, și se deplasează spre Grecia, și dacă, pe traseu, este amendat de către poliția bulgară, până la următorul punct de trecere al frontierei trebuie să își achite amenda. În caz contrar, își continuă drumul pe jos, în Bulgaria rămânând mașina, talonul și permisul de conducere.

Până la sfârșitul acestui an se preconizează ca acest sistem de identificare a rău-platnicilor de amenzi să fie instituit și la punctul de frontieră Giurgiu-Ruse.

(Jurnal)