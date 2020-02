De câteva zile, mai mulți români s-au trezit cu mesaje în căsuța de e-mail prin care erau anunțați că sunt fericiții câștigători ai unui premiu în valoare de 850.000 de dolari. Asta fără ca respectivii să fi jucat, vreodată, la vreun joc de noroc precum cel din mesaj.

Iată, mai jos, cum sună mesajul:

„Invitație: NOTIFICARE – joi 20 feb. 2020 17:00 – 18:00 (EET)

O zi buna

Mă refer la scrisoarea pe care am postat-o la adresa dvs., dar nu am auzit de la dvs. și am decis să vă trimit prin e-mail încă o dată. Vă anunțăm cu plăcere că alocarea dvs. câștigătoare directă în valoare de 850.000,00 dolari a fost aprobată de Consiliul European de Plăți. Aprobarea fondurilor a venit în colaborare cu asociația europeană pentru acreditarea administrației publice.

Banii dvs. sunt acum încărcați într-un card de debit bancar pe care îl puteți utiliza pentru a retrage numerar de la casele automate din orice țară. Pentru mai multe informații și livrări ale cardului dvs. de debit, contactați cu drag coordonatorul nostru regional Zonal Randol Ștefan prin următoarea adresă de e-mail: [email protected]

Salutari,

Emiliano MAHUT (Comitetul pentru plăți – Comisia Europeană)”.

Mesajul, trimis de la un anume [email protected], se încheie cu un atașament cu extensia .ics, pe care specialiștii recomandă să nu îl deschideți, deoarece este un virus informatic ce vă poate afecta grav atât căsuța de e-mail, cât și datele din calculatorul dumneavoastră. Fișierul de tipul respectiv necesită anumite programe pentru a fi deschis, iar direcționarea pentru descărcarea acestora poate fi periculoasă.

Mai mult, „Comitetul pentru plăți – Comisia Europeană” nici măcar nu există, la fel de inexistent fiind și Consiliul European de Plăți. Iar faptul că totul este o șarlatanie de cea mai joasă speță îl demonstrează chiar adresele de e-mail de pe care se trimite „vestea” și la care eventualul credul ar trebui să scrie.

(Jurnal)