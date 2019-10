Recent, un scandal a fost la un pas de a începe, odată cu debutul anului școlar. La una dintre unitățile de învățământ, mai exact la Școala cu clasele I – VIII „Acad. Marin Voiculescu” nr. 8 din municipiu, părinților li s-au solicitat sume de bani pentru plata…pazei școlii!

Referindu-se la acest aspect, al pazei din școli, primarul Nicolae Barbu declara, într-o recentă conferință de presă:

„Paza școlilor este asigurată, acolo unde nu există un paznic PLĂTIT de școală, de către polițiștii locali, jandarmi sau polițist de la IPJ. Mai mult, unitățile școlare, în marea lor majoritate, sunt dotate cu sisteme anti-efracție și cu sistem de monitorizare video. Am aflat și eu cu surprindere că la școala nr. 8, comitetului de părinți li s-au solicitat sume de bani! Am făcut o dispoziție, pe care am și transmis-o, și în care îi atenționam pe cei din conducerea unității de învățământ că, dacă cere cineva vreun leu, fac plângere penală împotriva acelei persoane. Repet: dacă cineva – indiferent că există comitet de părinți – cere un singur leu pentru orice altceva, eu fac plângere penală! Comitetul de părinți se poate ocupa de altceva: poate să facă ziua profesorului, a elevului, să plimbe copiii…e treaba lor! Tot ceea ce ține de funcționarea școlii nu este treaba comitetului de părinți! Am rămas uimit, și încă mai sunt, că nu am primit decât din vreo două-trei locuri cereri pentru markere și bureți sau table, în rest…tare mă tem că tot elevii sunt cei care trebuie să vină cu ele în buzunar sau să dea bani pentru așa ceva! Repet, este ILEGAL! Fac un apel, pe această cale, către toți giurgiuvenii, dacă au cunoștință de faptul că elevilor li se cer bani pentru funcționarea școlii (cretă, burete, marker sau achitarea unor servicii precum paza unității școlare), să vină direct la mine și să mă informeze!”, a precizat primarul Nicolae Barbu.

(Jurnal)