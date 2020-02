În ultima etapă a sezonului regulat din Liga I la fotbal, Astra Giurgiu a remizat pe teren propriu, împotriva echipei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 2-2. Echipa oaspete a condus la pauză cu 2-0, după golurile semnate de Andrezly ’28, Cîrnat ’41. După pauză, giurgiuvenii au reușit să egaleze, prin Fatai ’66 și Alibec ’68, care a transformat un penalty obținut de același Fatai. Scorul final de 2-2 a ajutat-o pe Astra Giurgiu să se califice pentru play-off.

“Acum aşteptăm să vină la vestiar patronul şi să ne dea banii, toţi banii pe are ni-i are de dat să îi dea. Trebuie să ne dea ce are de dat. Nu e nicio lună. Trebuie să ne dea ce a promis. Ne-a promis, o să dea”, a spus Tamaş pentru posturile care transmit Liga I.

Tot duminică, la Craiova, CFR Cluj s-a impus cu 2-0, în confruntarea cu Universitatea, campioana en titre terminând astfel pe prima poziţie sezonul regulat. Alături de CFR Cluj şi CSU Craiova, vor juca în play-off-ul Ligii I FCSB, Gaz Metan Mediaş, Astra Giurgiu şi FC Botoşani.