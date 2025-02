Astăzi sărbătorim Moșii de iarnă sau Lăsata secului de carne! Tradiții/ Ce se mânâncă și se „împărțește” astăzi…

Astăzi sunt Moșii de iarnă, una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor adormiți, în tradiția ortodoxă.

Anul acesta sărbătoarea are loc pe 22 februarie, așa cum se întâmplă în fiecare an, în sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, cunoscută și ca Lăsata Secului de carne. Această zi simbolizează respectul și iubirea față de cei care nu mai sunt printre noi – strămoși, părinți, rude și prieteni dragi. Legătura spirituală cu cei adormiți În credința populară, sufletele celor adormiți veghează asupra celor vii, iar pomenirea lor este un gest de iubire, recunoștință și legătură spirituală între generații. Această zi este marcată prin slujbe speciale în biserici și acte de milostenie, menite să aducă pace sufletelor celor plecați din această lume. Tradiții și obiceiuri Slujba de pomenire la biserică – Preoții oficiază Sfânta Liturghie și parastase pentru sufletele celor adormiți. Credincioșii aduc colivă, colaci, vin și alte daruri pentru sfințire. Coliva, preparată din grâu fiert și îndulcită cu miere sau zahăr, este nelipsită, simbolizând credința în înviere și unitatea dintre cei vii și cei plecați. Împărțirea de alimente – Astăzi se oferă colivă, colaci, fructe și mâncăruri gătite celor nevoiași sau apropiaților, în memoria celor adormiți. Se spune că sufletele acestora primesc alinare în lumea de dincolo. Rugăciuni pentru iertarea păcatelor – Tot în această zi credincioșii rostesc rugăciuni speciale pentru odihna sufletelor celor plecați, cerând iertare pentru păcatele lor și lumină veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi nu se lucrează – Conform tradiției, în ziua Moșilor de iarnă nu se spală, nu se coase și nu se face curățenie, pentru a nu tulbura liniștea celor adormiți. Se spune că „femeile care aleg să lucreze de Moşii de Iarnă ajung să tremure ca piftia, pentru că li se întoarce pomana”, dar și că cei trecuți la cele veșnice de mai puțin de un an trebuie pomeniți pe un pomelnic separat de ceilalți care au decedat cu mai mult timp în urmă Mâncăruri tradiționale Pe lângă coliva, care este elementul principal al pomenirii, românii obișnuiesc să pregătească diverse mâncăruri tradiționale, simbolice pentru această zi: Colaci și pâine – Simboluri ale vieții și ale legăturii dintre generații.; Sarmale, plăcinte și fructe – care pregătesc în multe gospodării și se împart în memoria celor dragi; Vinul care este simbol al jertfei lui Hristos, folosit la slujbele de pomenire și împărțit alături de alte alimente.Este însă și o zi de reflecție și recunoștință… Moșii de iarnă reprezintă un moment de reculegere, de comuniune între cei vii și cei adormiți. Este o zi în care fiecare creștin își amintește de cei dragi plecați și le aduce un omagiu prin rugăciuni, daruri și fapte bune.

Sursa: Creștin ortodox.ro