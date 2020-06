Postul Sfinților Apostoli Petru şi Pavel începe pe 15 iunie şi durează până în data de 28 iunie.

Postul Sfinţilor Petru şi Pavel nu are o dată fixă şi diferă de la an la an în funcţie de cum cade Paştele. Sfinţiii Apostoli Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi împreună pentru că au murit în aceeaşi zi, de 29 iunie a anului 67, în timpul prigoanei creştine declanşate de Nero. Biserica Ortodoxă îi cinsteşte în mod special pe cei doi apostoli, rânduind o perioadă specială. Postul Sfinţilor Apostoli este unul dintre cele patru posturi de peste an (alături de cele ale Paştelui, Sfintei Maria şi Crăciunului).

În 2020, dezlegarea la peşte cade pe 24 iunie, marţi, atunci când se sărbătoreşte Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Dezlegare la peşte mai este şi duminică, 21 iunie 2020, de Sfântul Mucenic Iulian din Cilicia, dar şi pe data de 22 iunie, luni, de Sfântul Grigorie Dascălul. Dezlegare la peşte mai avem și pe 28 iunie când se sărbătoreşte Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici Chir şi Ioan.

Cine a fost Sfântul Pavel

Sfântul Pavel, numit şi „Apostolul Neamurilor”, s-a născut într-o familie de iudei înstăriţi, între anii 1-5 d.H. Numele său evreiesc era Saul ( în traducere- furtună) şi descindea din neamul lui Veniamin. Saul a fost crescut şi educat în tradiţia iudaică şi a studiat la şcoala vestitului învăţat Gamaliel. Zelos păzitor al Legii în care a fost educat, Saul a fost şi un vestit prigonitor al creştinismului, pe care îl considera un duşman de moarte al tradiţiei legaliste iudaice.

Ca persecutor al creştinilor, el a participat la uciderea Arhidiaconului Ştefan. În drum spre Damasc, unde se ducea să-i aresteze pe creştinii din acea zonă, a fost martorul unui eveniment incredibil pentru convingerile lui religioase. Iisus i s-a arătat, învăluit într-o lumină strălucitoare şi i s-a adresat :”Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?” Acesta este un moment de răscruce care îi va schimba cursul vieţii. Atunci, el s-a creştinat. Astfel că cel dintâi prigonitor al creştinismului a devenit un mare apărător al acestei religii.

Episcopul Damascului, Anania, L-a botezat în anul 34-35 cu numele de Pavel. După botez, Pavel şi-a recăpătat vederea, pierdută în timpul revelaţiei, în drum spre Damasc. Pentru noile convingeri religioase, Pavel a fost arestat de trei ori. De la Apostolul Neamurilor ne-au rămas 14 epistole valoroase, iar cea scrisă în anul 66 (ultima) este considerată Testamentul său spiritual.

Sfântul Apostol Petru era pescar din Betsaida, la Marea Galileii, și se chema Simon, înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus. Era fratele Sfântului Apostol Andrei, Cel întâi chemat la slujirea credinței. Petru era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece ucenici. Era o fire înfocată, cinstită și plină de rodire pentru domnul Hristos.

A sfârşit muceniceşte prin decapitare (pentru că era cetăţean roman) pe Muntele Vatican, în aceeaşi zi cu Sfântul Petru, în timpul împăratului Nero.

