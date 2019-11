,,Mesajul acesta mi-e rupt din suflet şi e adresat tuturor oamenilor de bine. Oameni în adevăratul sens al cuvântului, cărora le pasă, în fapte , nu doar în vorbe. Noi,familia, îl ştim pe Cornel Sîrbu – omul. E un soţ şi un tată iubitor, un om prietenos şi foarte,foarte bun. Este tatăl a doi copii minunaţi. Şi ni-l dorim lângă noi cât mai mult timp, de aceea, vă rog nu ezitaţi să faceţi un mic gest, dar care poate însemna enorm pentru salvarea soţului meu.

Numele meu este Sîrbu Emilia şi în urmă cu 2 ani – iunie 2017, soţul meu, a fost diagnosticat cu cancer la colon, de aici începând coşmarul pentru familia noastră. In luna iulie 2017, Cornel a fost operat, după care a urmat primul tratament cu citostatice timp de 10 luni. După multe analize si tratamente in România, simţindu-se tot mai rău, am hotărât să mergem în Turcia la Spitalul Universitar Yeditepe, pentru analize, unde am aflat că boala a recidivat la plamâni şi coloană. Aici, am urmat radioterapie şi chimioterapie pentru o perioadă de 4 luni, după care am continuat în ţară, deoarece nu am putut să susţinem financiar tot tratamentul. După 2 ani de chimioterapie şi radioterapie atât în tară cât şi în străinătate, cu evoluţii pozitive dar şi negative, când părea că boala va avea o remisie şi lucrurile vor evolua spre bine, am aflat cu durere în suflet că boala a avansat, soţului meu riscând să-i cedeze plamânii în orice moment, prin sufocare. Singura noastra şansă este un nou tratament complex de imunoterapie, ale cărui costuri se ridică la 55000 euro. Din păcate resursele noastre nu sunt suficiente.,,

Suntem nevoiţi să apelăm la toţi cei care ne cunosc, dar şi la cei care nu ne cunosc şi vor să facă o faptă bună. Contăm pe voi, sa fiţi alături de noi în demersul de a-l ajuta, fie că donaţi, fie că distribuiţi, fie că îl ajutaţi cu o vorbă bună. Ce e mai preţios dacât sănătatea şi viaţa? Impreună îl putem ajuta să meargă mai departe, împreună luptăm pentru viaţă! Dumnezeu lucrează prin oameni, pentru oameni!

Donaţiile se pot face în conturile deschise pe numele lui Sîrbu Cornel, la Banca Transilvania:

RON: RO89BTRL01901201S50562XX

EUR: RO73BTRLEURCRT00S5056201