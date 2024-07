Apa Service Giurgiu SA: CE TREBUIE SĂ FACEM DACĂ LA ROBINET CURGE APĂ TULBURE?

Recent, un giurgiuvean ne-a semnalat, nu tocmai politicos, că apa de la robinetul din baia sa este tulbure și că așa ceva este inadmisibil, … cine plătește apa tulbure etc. Astfel de semnale am primit de multe ori, îndeosebi pe rețelele de socializare și de fiecare dată am explicat ce se întâmplă.

Revenim asupra acestui subiect cu mai multe amănunte despre TURBIDITATE- aceasta fiind unul dintre cei mai importanți parametri ai apei potabile, ce se datorează prezenței în apă a unor particule (impurități) de natură organică sau anorganică, particule care se află în suspensie și care nu sedimentează (nu se se depun) în timp.

Uzăm de o comparație mai plastică, spunând că TURBIDITATEA este pentru un lichid precum fumul pentru aer și vă invităm să urmăriți grupajul nostru, care vă va transmite informații foarte clare lămurind mai multe aspecte :

De ce uneori apa este tulbure?

Cum trebuie să fie o apă de calitate?

Ce trebuie să facem dacă la robinet curge apă tulbure?

Este important să nu confundăm turbiditatea cu culoarea apei

Limitele acceptate ale turbidității din apa potabilă

Amănunte despre buletinele de analiză ale apei potabile

