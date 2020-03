ANOFM a stabilit un număr unic de apel pentru informarea cetățenilor cu privire la șomajul tehnic și adrese de email pentru transmiterea documentelor

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel la care cetățenii pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

Angajatorii sau angajații care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la acordarea șomajului tehnic, pot apela: 021/4444-000, număr cu tarif normal.

„Am decis ca opt angajați ai ANOFM să lucreze în același timp în sistem call-center, pentru a clarifica românii acolo unde există nelămuriri cu privire la șomajul tehnic. În cazurile în care apelanții au nevoie să intre în legătură cu agențiile teritoriale de care aparțin, operatorii din call-center îi vor direcționa. În perioadele de criză, este vitală rapiditatea adoptării deciziilor, dar și modul în care ne organizăm pentru implementarea acestora. Prin urmare, am luat din timp măsurile necesare pentru a răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor, conștienți fiind că de munca noastră depinde viitorul angajaților și al companiilor din țara noastră.”, a declarat președintele ANOFM, Victor Picu.

Angajatorii, care sunt direct afectați de măsurile impuse odată cu declanșarea stării de urgență, vor putea beneficia, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de plata indemnizațiilor acordate salariaților în valoare de 75% din salariile brute acordate, pentru toți angajații lor, dar nu mai mult de 75 % din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Angajatorii afectați indirect, dar ale căror încasări au scăzut cu cel puțin 25% față de primele două luni ale anului și care nu au capacitatea financiară pentru a plăti toți salariații, vor putea beneficia de măsurile prevăzute de OUG 30/2020, respectiv de plata șomajului tehnic din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru cel mult 75% dintre angajați care au contracte active la data intrării in vigoare a OUG.

Documentele necesare acordării șomajului tehnic pot fi depuse la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și a municipiului București, prin poșta electronică, la adresa de email dedicată fiecărui județ, care are ca ID numele județului (ex: [email protected]). În cazul județelor a căror denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărțite prin cratimă (ex: [email protected]).

Pentru județul nostru, adresa este [email protected]