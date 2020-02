Iarna aceasta nu și-a arătat prea mult colții, așa că direcția din subordinea Consiliului Județean, care are în obiect de activitate intervenția pe drumurile județene în caz de căderi masive de zăpadă, nu a avut prea multe de făcut.

Asta deși, după cum ne spunea în cadrul unei întrevederi anterioare, directorul Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic (DJTADJCT) Giurgiu, ing. Marius Olteanu, conform butadei „gospodarul își face iarna car și vara sanie”, aprovizionarea cu material antiderapant, precum și punerea la punct a utilajelor, a fost făcută încă din lunile octombrie – noiembrie.

Pentru direcția pe care o conduce, distanța ce trebuia acoperită, în caz de căderi masive de zăpadă sau alte fenomene meteo de iarnă extremă, este de peste 30 de kilometri, fiind cea mai lungă distanță.

Așa cum precizam anterior, singurele episoade de iarnă adevărată au durat doar câteva zile, ceea ce nu a reprezentat o reală problemă pentru cei de la DJTADJCT Giurgiu.

Și, cum temperaturile sunt tot mai ridicate, angajații direcției se pregătesc de lucrările de sezon.

„Sunt mulțumit de faptul că am trecut foarte bine de perioada în care am avut zăpezi, nu au fost probleme. Acum am demarat o primă serie de lucrări de primăvară, de toaletări, și am început cu zona de Nord, am defrișat în zona pasarelei de la Emag, în localitatea Joița. E drept, ne axăm, pe moment, pe lucrări mici, dar este tot spre binele nostru.

Nu știm dacă mai ninge și nu dezechipăm mașinile, pentru că ne-ar lua mai mult să le reechipăm, dacă este nevoie de vreo intervenție, și nu ne dorim să se piardă timp prețios. În ceea ce privește eventuale lucrări de reparații, acestea nu pot fi făcute, chiar dacă afară este deja destul de cald, pentru că n-au pornit încă stațiile de asfalt, ca să producă asfalt. Odată ce aceste stații vor demara producția, vom începe și noi lucrările de reparații, reabilitare sau modernizare, pornind din zona de nord a județului, unde drumurile sunt mai solicitate și, în consecință, mai deteriorate, coborând apoi cu lucrările spre sud, aici având și mai puține drumuri, dar și probleme mai puține”, a încheiat directorul DJTADJCT Giurgiu, ing. Marius Olteanu.

(Jurnal)