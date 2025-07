Alte reclamații la adresa noilor autobuze TRACUM, destinate transportului în comun din municipiul Giurgiu!

Nu se respectă vechiul orar, dar nu se știe nici cel nou. Ieri a trebuit să iau un taxi pentru a ajunge pe șoseaua Ghizdarului, după ce am stat in statia de la Penny, 25 de minute și autobuzul a trecut în sensul spre Kaufland, deși ar fi trebuit să meargă spre celălalt capăt.

De ce nu am așteptat să se întoarcă? Pentru că erau 38 de grade și deja mi se făcuse rău. În timp ce eram în stație am sunat la primărie și mi s-au răspuns că nu primăria se ocupă de transportul în comun, ci o firma, alta decât cea de până acum. La firma aceea, deși există un telefon, nu a răspuns nimeni.

