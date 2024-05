Adriana Georgiana Mihalache, candidat PUSL Giurgiu pentru funcţia de primar al comunei Comana: „Doar împreună putem să reușim!”

” Stimați cetățeni! Eu sunt Adriana Georgiana Mihalache, am 26 ani, sunt născută într-o familie de oameni harnici, buni și statornici pe aceste meleaguri frumoase și locuiesc în satul Falaștoaca, com. Comana, județul Giurgiu. Am studiat în cadrul Universității București– Facultatea de Litere – Stiințe ale Informării și Documentării, și am un master în Gestionarea Informației în Societatea Contemporană; sunt profesor documentarist umanist. În prezent studiez Inginerie și Management în Afaceri Agricole, din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Având în vedere că în comuna Comana, modul învechit de management al resurselor și îngusta sau, dacă vreți, discutabila viziune a actualilor responsabili, rezultată din lipsa de profesionalism, pregătire sau cunoaștere, practicată în aceste vremuri aflate în continuă schimbare, se impune imperios necesitatea adoptării unei noi viziuni pe termen scurt și lung. Personal consider că nevoile esențiale de dezvoltare ale comunității noastre bat pasul pe loc, stagnează, îndoctrinând obiceiuri și uzanțe depășite. Din aceste considerente inconstesabile care descriu realitatea curentă, percepție pe care am convingerea că și dumneavoastră o aveți, mi-am propus să candidez cu mult curaj și încredere pentru funcția de Primar, la alegerile locale din data de 9️ iunie 2024, din partea Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL). Sunt fiica acestei comune, născută si crescută aici, sunt tânără, dar și responsabilă, sunt curajoasă, sinceră, perseverentă, sunt credincioasă și empatică. Sunt profund recunoscătoare acelor valori umane de dinaintea noastră care ne-au lăsat în grijă aceste meleaguri și față de care suntem datori, demonstrând că putem mai mult, mai bine și mai frumos. Știu că în spatele fiecărui om puternic se află Dumnezeu și știu că oamenii acestei comune își doresc o viață prosperă și posibilități de a demonstra cât de mult pot munci. Conducerea Primăriei a obosit și are nevoie de oameni noi, plini de energie, curaj și bună-credință. Da, este nevoie de curaj pentru a atrage fonduri și de a le implementa în acțiuni care să fie de un real și imediat folos cetățenilor. Vreau să vă asigur că se poate mult mai mult decât s-a construit până acum. Vă asigur că dacă există cunoaștere și pregătire, putem dobândi multe facilități necesare comunității noastre. Pentru toate acestea trebuie să știm că Dumnezeu ,,zidește” și atunci când ,,dărâmă”! Capacitățile vechii echipe sunt limitate si demodate. Doar împreună putem să reușim. Prosperitatea dumneavoastră este PRIORITATEA noastră! Interesele dumneavoastră sunt PRIORITATEA noastră! Bunăstarea dumneavoastră este PRIORITATEA noastră! Să simțim CURAJ în TOT ce avem CREDINȚĂ! Așa să ne ajute Dumnezeu! Pe 9 IUNIE ALEGEM SĂ INVESTIM ÎN COMUNA NOASTRĂ ! „ –––––––––––––––––––––––––––––––- CUI mandatar financiar coordonator: 21240015