(Interviu cu directorul Societății Giurgiu Servicii Publice)

Reporter: Care sunt activitățile pe care societatea pe care o conduceți le-a întreprins în ultima perioadă?

Adrian Răcaru: Gama de activități întreprinse a fost multiplă, bazându-se în special pe activități de salubrizare. Încercăm în acest mod să acoperim cu aceste activități întregul oraș. Din păcate, sunt multe zone, puncte negre cum le numim noi, unde cetățenii continuă să arunce gunoaie, deșeuri, gunoi inert, materiale generate de la construcții, într- un mod total necontrolat, ceea ce duce la un aspect deloc de nedorit pentru orașul în care locuim.

Cetățenii ar trebuie să înțeleagă că este un lucru total nefiresc pentru anul în care suntem, să aruncăm gunoiul la colțul străzii. Avem cu toții pretenția să avem un oraș curat, dar nu mai târziu de săptămâna trecută am participat la acțiunea „Let s Do It!” și am curățat în zona silozurilor de pe Șoseaua de Centură și mare ne-a fost mirarea ca marți, la doar 2-3 zile de la acțiune, zona să fie plină de hârtii de la sandwich-urile aruncate, sticle de plastic, pachete de țigări, ba chiar și cauciucuri lăsate pe marginea drumului. Cu ce este de vină cetățeanul giurgiuvean că cel ce este în tranzit decide să se debaraseze de gunoi într-un asemenea mod?

Noi nu ne lăudăm cu ceea ce facem, aceasta este activitatea noastră de zi cu zi, nu este normal să ieșim să ne lăudăm cu ceea ce facem, evităm aspecte de măreție.

Zilnic încercăm să menținem o stare de normalitate în oraș, să salubrizăm orașul cât mai bine posibil. Uneori reușim, căci ca peste tot mai întâmpinăm și probleme, dar una peste alta, facem eforturi să menținem un grad de civilizație normal.

Nu vreau să mai reiterez existența acelui campionat mondial de spart semințe, care continuă într-un stil nemaiîntâlnit. Dacă cineva face un calcul la câte pungi cu semințe se vând în acest oraș, cred că suntem numărul 1 pe plan mondial. Am putea ajunge și noi numărul 1, dar cu ceva cu care să ne lăudăm!

Asta se întâmplă încă din port, punctul de acces al cetățenilor străini în România. Este ceva total nefiresc, să cobori pe uscat și primul lucru care să te întâmpine să fie covorul de semințe… Nu înțeleg plăcerea aceasta, mai ales că având în vedere pandemia actuală, tu, ca mâncător de semințe scuipi salivă în timp ce arunci pe jos acele coji. Este total neigienic și inestetic.

Dar această situație nu este doar în port. Și parcurile suferă de aceeași problemă… Suferim la capitolul bun simț și educație. Copilul ce vine cu părintele care mănâncă semințe în parc, în timp, i se va părea normal să facă ceea ce a văzut la acesta. Și de aici un întreg lanț al slăbiciunilor.

Rep: Se apropie sezonul rece. Cum vă pregătiți în acest sens?

A.R: Un alt obiectiv este pregătirea pentru sezonul care urmează, pentru sezonul rece. Am început să facem aprovizionarea cu materiale derapante, am băgat utilajele proprii într-un program de revizie care sperăm să se finalizeze până la jumătatea lunii octombrie 2021. Am lansat procedurile pentru achiziția unor utilaje de dezăpezire, care din păcate nu s-a finalizat, blocându-se pe partea finală, deoarece nu s-a înscris decât o singură societate. Vor reposta acest anunț de licitație în cursul acestei săptămâni și sperăm ca de data aceasta să avem oferte mai multe înscrise la licitație. Este o invitație pentru cei ce doresc să se înscrie la licitație să o facă, cumpărând mai întâi carnetul de sarcini și văzând dacă se încadrează în criteriile de selecție, ca ulterior să poată participa.

Rep: Știu din discuția anterioară că mai aveați puțin și finalizați înlocuirea becurilor la lămpile stradale din întregul oraș. În ce stadiu sunteți la acest moment…?

A.R: Am continuat montarea lămpilor cu tehnologie LED, am montat cam 90% din valoarea achiziției. Suntem în zona ANL-urilor de la Obor după care urmează o perioadă de monitorizare a iluminatului efectuat până la acest moment.

Rep: Urmează perioada sărbătorilor de iarnă. Când începeți montarea ornamentelor specifice acestor zile de sărbătoare?

A.R: Urmează perioada selectării ornamentelor de sărbători și montarea acestora începând cu jumătatea lunii octombrie. Ele trebuiesc montate când nu este îngheț sau când bate vântul. Trebuie să ne gândim și la cei care le montează, căci și ei sunt oameni și chiar dacă aceștia montează unul, două pe ger, la următoarele nu mai sunt la fel de eficienți.

Nu știm dacă Primăria are în calcul să achiziționeze ornamente noi, dacă nu, noi le vor monta pe cele din anii trecuți.

Rep: În această vară ați avut 3 campanii de dezinsecție. Cât de eficiente au fost ele în comparație cu anii trecuți?

A.R: Am finalizat dezinsecția terestră și aeriană. Eu, ca cetățean, mă declar mulțumit de eficiența acestei campanii. Din punct de vedere tehnic, am folosit substanțe foarte performante, care sunt mult mai scumpe. Avem în dotarea instituției un tun de pulverizare pe care nu l-am lăsat să stea deloc, l-am folosit pe toată perioada verii și cred că acest lucru s-a văzut mult mai bine. Din câte am auzit din diverse comentarii, aceste campanii au fost mult mai eficiente ca în anii trecuți.

Rep: Ce alte activități mai desfășurați în această perioadă?

A.R: Suntem într-o continuă activitate de dezinfecție a unităților școlare și a instituțiilor publice (Direcția de Asistență Socială, Primăria și alte instituții care sunt în contact cu populația). Asigurăm, sper la nivel ridicat, această activitate de dezinfecție și sperăm să nu avem probleme, atât noi, ca angajați, dar și publicul căruia ne adresăm. Nu am avut probleme la nivelul salariaților, dar am și investit mult la capitolul protecție în această perioadă de pandemie. Nu ne-am uitat la bani, am considerat că siguranța și sănătatea angajaților este mult mai importantă pentru noi.

Am decis ca săptămânal să aglomerăm tot efectivul pe care îl avem la salubrizare, asta înseamnând cam 70-80 de oameni, într-un cartier și să luăm la puricat toate zonele, astfel încât să curățam în detaliu fiecare zonă. Sperăm ca în acest mod, activitățile de salubrizare să fie mai eficiente.

Rep: Există un clasament cu cele mai murdare zone din oraș?

A.R: Cea mai murdară zonă este zona de la intrarea în oraș, Șos București, Șos. Prieteniei până spre Vama Giurgiu, zona frecventată de tiruri. Există un tranzit fantastic în acestă zonă, sunt mii de tiruri ce trec zilnic pe acolo. Este un cerc vicios în rezolvarea acestor probleme. De acea zonă se ocupă Rosal-ul. Montarea unor pubele de gunoi, puncte de colectare a deșeurilor trebuie aprobată de către Primărie. Cetățeanul care are casa în zona respectivă nu este cu nimic vinovat că își aruncă tiristul, care se află în tranzit, necesitățile fiziologice la marginea drumului și că mirosul din acele zone este greu de suportat.

Nici cei de la Societatea ”Rosal” nu pot ridica gunoiul zilnic, căci sunt mulți kilometri de acoperit.

Oricât ai face curățenie, dacă mereu se aruncă gunoi, efectul este mereu același. E foarte dificil să-i urmărești pe cei ce locuiesc în municipiul Giurgiu și aruncă gunoiul aiurea, ce să mai vorbim de cei ce ne vizitează în treacăt țara și nu găsesc un alt loc de a arunca gunoiul, de multe ori ostentativ, decât lângă coșul de gunoi sau la marginea drumului.

Ce percepție ai tu asupra normalității, dacă tu arunci gunoiul considerând că faci ceva normal? De ce este obligat cetățeanul din Municipiu să suporte această mizerie, această obrăznicie? Subliniez faptul că nivelul de educație se dezvoltă din primii ani ai copilăriei și cred că de acolo trebuie să începem…

(Ana Magheru)