Așa cum informam și cu alte ocazii, în cursul anului 2019, Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic (DJTADJCT) Giurgiu a achiziționat mai multe utilaje, valoarea totală a acestora fiind în jurul cifrei de un milion de euro.

După cum ne spunea, la vremea respectivă, directorul Direcției, ing. Marius Olteanu, achizițiile au fost făcute în cadrul proiectului „Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”, cu această ocazie intrând, la sfârșitul anului, în posesia direcției trei autobasculante 8 X 4, complet echipate cu lamă și sărăriță.

„Aceste utilaje au fost extrem de bine venite, mai ales că au fost scoase pe drum la primii fulgi de zăpadă. Așa cum se știe, am avut și perioade de cod galben sau chiar portocaliu de precipitații (zăpadă) ceea ce a însemnat un examen pentru utilajele de deszăpezire. Ne-am descurcat onorabil, nu am avut probleme. E drept, și vremea a ținut cu noi, dar și noi am ieșit din timp cu tot ce a însemnat utilaj de intervenție în asemenea situații”, ne spunea directorul DJTADJCT Giurgiu.

Tot în cadrul aceluiași proiect, dar cu câteva luni mai devreme, au fost achiziționate, ne mai preciza ing. Marius Olteanu, un finisor de asflat, un compactor de asfalt și o sonetă de bătut stâlpi pentru susținere parapeți, necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere periodică pe timp de vară, pe drumurile județene, utilaje ce își vor dovedi utilitatea în această vară.

„Avem utilaje, avem dotare la standarde înalte, în schimb ne lovim, așa cum pățesc majoritatea angajatorilor, de lipsa forței de muncă. Ne pleacă oamenii la pensie, oameni care știu meserie, și, din păcate, nu vine nimeni din urmă. Avem trei șoferi și un muncitor calificat care sunt ieșiți la pensie, dar care au rămas în continuare în activitate. Avem de asemenea probleme cu un post de șofer scos la concurs, dar pentru care nu s-a înscris nimeni, pentru că salariul oferit nu este tentant, fiind cam la jumătate față de mediul privat”, ne mai spunea, cu amărăciune în suflet, directorul Marius Olteanu.

În schimb, cu toate lipsurile cu care se confruntă (personal insuficient, buget ce se anunță a fi unul „de avarie”), directorul DJTADJCT Giurgiu își păstrează optimismul, fiind convins că, totuși, se vor găsi soluții pentru ca giurgiuvenii (cei care folosesc drumurile județene) să nu aibă de suferit.

„Noi ne pregătim, așteptăm să înceapă și stațiile de asfalt să producă, astfel să putem interveni, mai întâi cu reparații de urgență – în special în nordul județului, unde traficul greu în special este predominant – pe drumurile care s-au deteriorat din cauza fie a greutății mașinilor ce le tranzitează, fie a condițiilor meteo. Până atunci, ne pregătim și de lucrările de primăvară: toaletări, curățare a acostamentelor, marcaje și altele”, a mai precizat directorul Marius Olteanu.

