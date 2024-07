3 sfaturi când pui plăci mari de gresie

Fie că ești un începător curios sau un împătimit al proiectelor DIY (Do it yourself) și ai în lucru instalarea unor plăci mari de gresie, în acest articol vei afla sfaturi utile pentru ca rezultatul să fie pe măsura așteptărilor tale. Așadar, după ce ai aflat lucrurile la care să fii atent, rezervă-ți timp în program pentru procesul montării. Cu răbdare si atenție la detalii vei instala corect fiecare placă de gresie, indiferent de nivelul tău de experiență în domeniu.

1. Pregătirea suprafeței

Pregătirea corectă a suprafeței este baza pentru o instalare reușită a plăcilor mari de gresie. Așadar, curăță în mod riguros suprafața peste care urmează să instalezi plăcile. Îndepărtează orice urme de murdărie, grăsime sau alte reziduuri care ar putea afecta aderența adezivului.

În cazul în care suprafața nu este perfect plană va fi nevoie să o nivelezi cu un material adecvat. Urmărește instrucțiunile producătorului pentru a obține rezultatele dorite. Aplicarea grundului este următoarea etapă a procesului de pregătire. Grundul ajută la crearea unei suprafețe netede și uniforme, perfectă pentru instalarea plăcilor de gresie. De asemenea, îmbunătățește aderența adezivului și contribuie la durabilitatea și rezistența gresiei.

2. Folosirea adezivului potrivit

Folosirea unui adeziv potrivit este esențială pentru instalarea plăcilor mari de gresie. Este recomandat să alegi un adeziv special formulat pentru plăcile mari și pentru tipul de suprafață pe care le vei aplica. Adezivul CM17 va asigura o aderență puternică și flexibilitate adecvată, necesară pentru a gestiona eventualele dilatări termice sau mișcări ale substratului fără a compromite stabilitatea și durabilitatea montajului.

Aplică adezivul conform instrucțiunilor producătorului. De exemplu, conținutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apă corespunzătoare și apoi amestecat cu un mixer profesional până la omogenizare. De asemenea, nu întinde prea mult adeziv odată, pentru a evita formarea de bule de aer sub plăci. Totodată, este important să respecți timpul de așteptare recomandat de producător înainte de a așeza plăcile mari de gresie.

3. Tehnica de instalare

Înainte de a începe, realizează o simulare a modului de așezare a plăcilor, pentru a obține o distribuție uniformă și plăcută la vedere. Începe instalarea din centrul camerei și avansează spre margini. Această metodă îți va permite ajustări și va minimiza riscul de a avea plăci tăiate prea mici sau înguste în zonele vizibile.

În timp ce aplici plăcile folosește distanțierele, care te vor ajuta să menții o distanță egală. Totodată, folosește nivela pentru a te asigura că plăcile sunt perfect aliniate pe suprafața suport. În final, aplicarea chitului are rolul de a umple și sigila spațiile dintre plăcile de gresie; se previne astfel pătrunderea apei și a altor substanțe. Înainte de aplicarea chitului, verifică plăcile să fie curate, iar rosturile complet uscate și fără resturi de adeziv sau praf.

Instalarea plăcilor mari de gresie poate părea o provocare, dar cu planificare atentă și respectarea pașilor corecți, vei obține rezultate remarcabile. Cu răbdare și atenție la detalii, dar și folosind materialele potrivite vei obține o instalare impecabilă. Fiecare etapă, de la pregătirea corectă a suprafeței și până la aplicarea finală a chitului, contribuie la rezistența și aspectul final al lucrării tale. Vei investi efort și timp, dar rezultatul final va justifica munca depusă. Odată terminată instalarea vei avea satisfacția lucrului făcut de tine însuți.

(Articol partener)