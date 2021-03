Escrocheriile nu contenesc să apară, mai ales în această perioadă critică. Evident că cel mai delicat mediu pentru aplicarea acestor megaescrocherii este de ceva vreme sistemul medical. Specialiștii susțin că năzdrăvănia asta cu biorezonanța nu este altceva decât un șantaj pentru oamenii nepregătiți, creduli și naivi!

Citim pe ComputerBlog.ro povestea unui cuplu ce a gustat amar din această tristă experiență:

Cum se desfășoară țeapa cu biorezonanța? (…) În primul rând treaba este organizată, vorbim de un adevărat „cabinet medical” eventual luxos, cu secretară și programări, cu „medic” care își etalează halatul alb și diplomele primite. Rămâi plăcut surprins, mai ales dacă ești invitat la cabinet de cineva cunoscut. Sincer, cred că biorezonanța nu este o înșelătorie în sine, ci modul cum o aplică românii constituie un caz clasic de țeapă.

După ce „medicul” te trage de limbă legat de toate antecedentele de boală, părinții, stilul de viață etc – chestie relativ normală, nu? – se trece apoi la testul efectiv. Practic, de mâini și cap ți se leagă niște senzori ca în Star Trek, iar datele culese intră într-o aplicație pe laptop / desktop, tehnologii cât mai avansate, iar programul piuie, fâsâie, gâlgâie exact ca la contactul cu lumea de dincolo în cazul vrăjitoarelor. Este impresionant, cred că tensiunea îți crește și oricum ajungi în starea în care chiar crezi ce îți spune nenea operatorul.

Noi am fost pe lângă Unirii. Soției i-a spus „doctorul” nici mai mult nici mai puțin că va face leucemie dacă nu urmează tratamentul lor. Evident, era intrat într-un MLM cu așa zise medicamente, de fapt sunt suplimente nutritive. Acum cinci ani trebuia să plătim sute de euro pe lună pentru tratament. Șoc și groază… Până când am început să gândim rațional. Da domnule, s-ar putea, dar nu ar trebui să știe medicina clasică dacă soția este bolnavă? Ba da.

Mergând la medicul de familie, ni s-a spus din start că biorezonanța nici nu este studiată corect, nici nu este luată în serios de niciun medic actual. Poate pe viitor se vor găsi aplicații pentru acest tip de „analiză”. Analizele clasice nu au scos nimic la iveală, poate doar o anemie. Nici până în ziua de azi „amenințarea” lor nu s-a dovedit decât o prostie.

În aceeași zi cu soția am făcut și eu testul. Eu nu eram pe moarte, ci doar predispus la unele boli dacă nu luam un tratament de vreo 100 de euro pe lună. Ce tâmpenie, ce șantaj pentru oamenii nepregătiți, creduli, naivi! Acum înțeleg cum se îmbogățesc unii pe spatele unor bolnavi închipuiți.

(…) Am înțeles că există o înșelătorie specială pentru bolnavii cu cancer, SIDA sau alte boli incurabile, „medicii” lăsând pacientul și familia acestora fără bani, fără case și mașini pe promisiunea că se va vindeca. Nici până în ziua de azi nu am auzit de vreo vindecare miraculoasă… Am să revin pe tema asta!

Ce este de fapt Biorezonanța

Biorezonanța este o terapie alternativă care propune atât o metodă de diagnostic, cât și de tratament, ambele bazate pe investigarea undelor electromagnetice pe care le emite organismul uman. La acestea se adaugă și recomandarea unei anumite diete alimentare, specifice afecțiunii identificate.

Terapeuții folosesc un aparat special, despre care se consideră că ar avea capacitatea de a înregistra, măsura și modifica undele electromagnetice

O ședință de biorezonanță durează în medie 20-30 de minute. Pacientul stă întins și i se atașează un electrod pe piele. El nu trebuie să poarte asupra sa obiecte cu potențial electro-magnetic (un stimulator cardiac sau telefon mobil) și nici să stea în preajma altor persoane, pentru a nu permite interferența câmpului lor electromagnetic cu al pacientului.

În acest mod blocajele energetice sunt eliminate și organismul este stimulat să se auto-vindece. (5)

Din păcate nu există susținere științifică în privința veridicității diagnosticului pus prin biorezonanță sau a tratamentului prin undele electromagnetice; deși sunt numeroase bolile, tulburările (chiar viciile) despre care se presupune că biorezonanța le poate vindeca, în literatura științifică nu există dovezi în privința niciuneia.

