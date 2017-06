Numărul animalelor din gospodăriile giurgiuvenilor, în scădere, de la an la an! Conducerea DSVSA Giurgiu arată care sunt cauzele!

Dintr-un judeţ altă dată cu un potenţial agricol de invidiat, cu producţii importante de cereale şi cu complexe zootehnice printre cele mai mari din ţară, am ajuns, la 27 de ani de la revoluţie, să numărăm din ce în ce mai puţine capete de animale în gospodăriile oamenilor. În ultimii trei ani, ne spunea directorul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu, dr. Liviu Florescu, se constată o scădere progresivă a numărului de animale din gospodăriile cetăţenilor. Dacă în urma recensământului făcut în 2015, totalul animalelor din gospodării era în jurul a 130.000 de capete, acum, în 2017, abia ajungem la puţin peste 83.000 de capete. În concluzie, abia depăşim 55% din numărul de acum trei ani”, ne preciza dr. Liviu Florescu.

Cea mai drastică scădere se constată însă la numărul de bovine, care, de la 14.211 capete, în 2015, a scăzut la 9.953 în 2016, pentru ca anul acesta să vorbim de doar 8.930 de capete. Şi în ceea ce priveşte numărul ovinelor situaţia nu este una ”roză”. De la 60.003, în 2015, scăderea a fost dramatic, ajungându-se la 38.265, la numai un an mai târziu. Anul acesta numărul acestora a crescut puţin, ajungând la 42.384 de capete. Singurele animale la care numărul a rămas relativ acelaşi sunt caprinele: 20.173 în anul 2015, 14.675 în 2016 şi 14.691 în 2017. Nici în ceea ce priveşte numărul de porci crescuţi de populaţia judeţului nu stăm foarte bine, şi la acest capitol fiind înregistrate scăderi importante : 36.228 în 2015, 29.426, anul următor, şi 21.688 în anul 2017.

De altfel, mai preciza directorul DSVSA Giurgiu, se constată diferenţe mari şi între perioadele în care s-a făcut recensământul, după cum se poate observa în tabelul alăturat.

Directorul Liviu Florescu mai remarca un alt aspect, demn de luat în seamă şi anume faptul că, de la an la an, numărul gospodăriilor din judeţ este, la rândul lui , în scădere. De la 18.978 de crescători de vite, în 2015, s-a ajuns la 16.850, anul acesta. Mai altfel spus cu peste 2000 de crescători mai puţini în doar 2 ani! Explicaţia este dată de faptul că avem de a face cu o populaţie îmbătrânită în rândul crescătorilor, care nu mai poate munci pentru a întreţine mai mult de un animal pe lângă casă, ceea ce poate fi o explicaţie a scăderii, de la an, la an, a numărului de animale din gospodăriile inventariate. Din păcate, am ajuns acum, la un sfert de veac de la revoluţie, să vorbim de faptul că numărul total al porcilor din gospodăriile giurgiuvenilor să fie mai mic decât numărul care era într-un complex de profil, din perioada de dinainte de 1989”, a mai spus directorul DSVSA Giurgiu, Liviu Florescu.

