Astăzi, 09.11.2019, ISU GIURGIU a fost solicitat pentru a interveni la 3 accidente rutiere, astfel:

1. In jurul orelor 10.00 – s-a intervenit pentru asigurarea masurilor PSI la accident rutier produs pe A1 km 12, sens de mers către București (a intervenit Detasamentul Bolintin Deal);

2. In acelasi timp, un alt accident rutier in care au fost implicate 3 auto s-a produs în localitatea Gorneni. Din fericire evenimentul nu s-a soldat cu persoane încarcerate, doua persoane necesitand îngrijiri medicale (a intervenit Garda Mihailesti);

3. In jurul orelor 14.00 echipajele noastre au fost din nou solicitate pentru a interveni la un accident rutier produs de aceasta data in municipiu, in care doua persoane au necesitat îngrijiri medicale, de asemenea, fara victime incarcerate (a intervenit Det.Giurgiu).

De asemenea s-a mai intervenit la 4 incendii de vegetație uscată în localitățile Malu, Joița, Băneasa si Roata de Jos, precum și la un incendiu de casa, produs, de asemenea, tot in localitatea Joița.

Din fericire la niciunul dintre evenimente nu s-au înregistrat victime ci doar pagube materiale.