Zilele trecute, Șantierul Naval Giurgiu al Grupului Piriou ATG, a livrat o nouă navă în Franța

Așa cum scriam în ediția de marți, 17 ianuarie 2023, a cotidianului, Șantierul Naval ATG Giurgiu a finalizat și livrat o nouă navă.

Este vorba despre o dragă care a fost trimisă către Șantierul Naval Piriou din Concarneau, destinația finală, urmând a fi orașul Sete din regiunea Occitanie (Franța).

Un împingător a preluat nava pentru o călătorie de 2-3 zile până la Constanța. Apoi ea va fi preluată de un remorcher mai mare pentru tranzitul spre Franța. După cum ni s-a spus, călătoria va dura aproximativ 4-5 săptămâni pentru a ajunge la destinația sa, orașul Concarneau, în partea de vest a Franței.

După cum ne-a declarat directorul general al Șantierului Naval ATG Giurgiu, Michel Le Bouedec, comanda de dragă furnizată de Piriou Group este prima dintr-o serie de alte patru nave aflate în portofoliul Șantierului Naval ATG Giurgiu pentru anul 2023.

Caracteristicile ultimelor nave construite

DRAGA C30/N1143 este o dragă TSHD (trailing suction hopper dredger), o navă multifuncțională care integrează aspirarea, transportul și descărcarea într-o singură unitate. Aceasta are următoarele caracteristici: Lungime = 70 m, lățime = 13,60 m, pescaj maxim = 4,70 m, precum și o capacitate de încărcare de aproximativ 2.000 m3, această navă este gata să plece la Concarneau (Franța) – sediul șantierului naval Piriou – pentru a instala restul echipamentelor necesare, inclusiv propulsoarele azimutale. Nava, proiectată și construită pentru o autoritate franceză, va fi prima de acest tip din Europa echipată cu propulsie cu celule de hidrogen.

2. TOWT – Nava cu vele pentru transport de mărfuri paletizate.

(Lungimea totală) Overall length (with bowsprit and mizzen boom) ……… 80.36 m

(Lungimea totală) Length overall (with bowsprit) ……………………………. 75,98 m

(Lungimea la plutire) Length at waterline …………………………………… ≈64,30 m

(Lungimea între perpendiculare) Length between perpendiculars (Lpp) … 64,33 m

(Lățime) Moulded beam ………………………………………………………….. 12,40 m

(Pescaj) Draft …………………………………………………………………………. 4.8 m

3. REXDAN, are o lungime de 44 m și o lățime de 9,7 m, cu un pescaj (n.r.- Adâncimea de scufundare în apă a unei nave, măsurată până la linia de plutire), care variază în raport cu încărcătura.Nava poate primi simultan la bord 10 cercetători, cu un minim al echipajului de 5 persoane și un minim de 30 de pasageri, pentru voiaje de scurtă durată.

(Jurnal)