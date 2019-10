Guvernul a stabilit noile reguli privind valoarea şi perioadele pentru care se vor acorda voucherele de vacanță, luând decizia ca măsura voucherelor de vacanţă să fie prelungită până la data de 31 decembrie 2025, după cum se arată în proiect.

„Având în vedere că s-a constatat în practică o aglomerare a unităților de cazare în sezon (în special în lunile iunie-august), pe de o parte, și un număr scăzut de turiști în extrasezon, pe de altă parte, s-a decis încurajarea beneficiarilor să opteze pentru o vacanță în extrasezon, prin acordarea unei valori mai ridicate în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat, pentru voucherele de vacanță ce pot fi utilizate exclusiv în perioadele aprilie-mai și octombrie-noiembrie”, se arată în nota de fundamentare.

Voucherele de vacanţă sunt bonuri de valoare emise în format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Angajaţii pot primi o singură categorie de vouchere de vacanţă şi nu pot schimba alegerea făcută.

Proiectul de ordonanţă introduce noţiunea de „vouchere pentru extrasezon”.

Voucherele de vacanţă pentru utilizare în extrasezon sunt bonuri de valoare emise în format electronic destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice care sunt prestate în perioada aprilie-mai și octombrie-noiembrie.

Astfel, un angajat poate primi, anual, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2025, vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei sau vouchere de vacanță valabile pentru utilizarea în extrasezon, în cuantum de 2.080 de lei, în funcție de opțiune.

Angajații pot primi în cursul unui an calendaristic o singură categorie de vouchere de vacantă, vouchere de vacantă cu utilizare pentru un an de zile sau vouchere de vacantă pentru utilizare în extrasezon, în funcție de opțiunea beneficiarului exprimată până la data de 1 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor. Această opțiune nu poate fi schimbată în decursul anului.

Voucherele de vacanță vor fi emise doar pe suport electronic.

Voucherele de vacanță pentru extrasezon nu pot fi utilizate pentru achiziția online a pachetelor de servicii turistice, cu excepția situației în care unitatea afiliată implementează procese și proceduri operaționale pentru identificarea acestora în momentul efectuării plății. În aceste cazuri, unitatea afiliată trebuie să înştiinţeze unitatea emitentă să configureze caracteristicile suportului electronic în sensul efectuării de plăţi online.

LISTA completă a sancţiunilor care se vor aplica dacă vor fi încălcate noile reguli privind voucherele de vacanţă

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă următoarele:

a) fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă;

b) comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi, angajatori, unităţile afiliate şi structurile de primire turistice;

c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi;

d) emiterea de vouchere de vacanţă de către alte entităţi decât cele prevăzute în lege-

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă şi retragerea licenţei de turism agenţiei de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenţiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 25 puncte – amendă şi interzicerea pentru doi ani a dreptului de a accepta vouchere de vacanță ca modalitate de plată, fapta unității afiliate de a accepta vouchere de vacanță pentru utilizare în extrasezon pentru achiziționarea de pachete de servicii turistice prestate în altă perioadă decât aprilie – mai și octombrie – noiembrie.

Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii.

