Vineri, lansare de carte la Ateneul Balanescu :”O istorie a constructiilor navale la Giurgiu”

Vineri, 10 februarie 2023, începând cu ora 12.00, la Ateneul „Nicolae Bălănescu” din munici-

piul Giurgiu, va avea loc lansarea volumului O istorie a construcțiilor navale la Giurgiu, sem-

nat de Gabriel-Felician Croitoru, apărut la Editura Muzeului Național al Marinei Române din

Constanța, sub egida și cu sprijinul Ligii Navale Române.

Lucrarea va fi prezentată de comandant Laurențiu Mironescu, președinte al Ligii Navale Ro-

mâne, dr. Carmen Irène Atanasiu, expert patrimoniu tehnic naval, vicepreședinte al Ligii Na-

vale Române și redactor-șef al revistei Marea Noastră și comandor Marius-Laurențiu Rohart,

directorul Muzeului Național al Marinei Române din Constanța și al Editurii M.N.M.R.

Întâlnirea va fi moderată de Ionel Muscalu, city-manager al municipiului Giurgiu, poet și bine-

cunoscut om de cultură.

Gabriel-Felician Croitoru aduce în atenția publicului în cele 400 de pagini ale volumului istoria

construcțiilor navale la Giurgiu, începând de la prima atestare a acestora până în zilele noas-

tre. Volumul aduce un plus de valoare prin cele peste 60 de fotografii și planșe, dar și prin

bibliografia generoasă, ce cuprinde documente de arhivă, volume științifice, studii, articole

apărute în presa locală și centrală de-a lungul timpului și interviuri luate unor personalități care

au jucat un rol anume în funcționarea și dezvoltarea Șantierului Naval Giurgiu.

Venind în întâmpinarea cititorului mai puțin avizat cu domeniul construcțiilor navale, autorul a

întocmit în cadrul volumului un Glosar de termeni tehnici și marinărești, menit a facilita lectura.

De asemenea, lucrarea este îmbogățită și de un Breviar, ce cuprinde toate navele propulsate

construite la Giurgiu în perioda 1897-1999, pentru piața internă și care au navigat sub pavilion

național.

O istorie a construcțiilor navale la Giurgiu are utilitatea unei monografii de istorie locală, ofe-

rind în același timp și posibilitatea plasării ei într-un context larg, al construcțiilor și reparațiilor

navale din România. În acest fel, contribuția poate fi considerată utilă și un instrument de

lucru nu doar pentru giurgiuveni, ci și pentru toți cei interesați de istoria construcțiilor navale

din Români