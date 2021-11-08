Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 6,48
JOIŢA 15,24
BULBUCATA 12,84
STĂNEŞTI 12,74
IZVOARELE 11,3
CLEJANI 11,16
SCHITU 10,74
GĂUJANI 10,61
COMANA 10,48
SĂBĂRENI 10,08
GOSTINU 9,65
OINACU 8
ISVOARELE 7,88
MUNICIPIUL GIURGIU 7,85
FRĂTEŞTI 7,7
ADUNAŢII-COPĂCENI 7,63
OGREZENI 7,59
PUTINEIU 7,47
MIHAI BRAVU 7,42
MALU 7,06
IEPUREŞTI 6,95
RĂSUCENI 6,73
ORAŞ MIHĂILEŞTI 6,45
SINGURENI 6,44
FLOREŞTI-STOENEŞTI 6,11
BĂNEASA 5,86
ULMI 5,85
TOPORU 5,79
BOLINTIN-DEAL 5,53
BUTURUGENI 5,34
ORAŞ BOLINTIN-VALE 5,28
SLOBOZIA 5,27
GHIMPAŢI 5,14
ROATA DE JOS 5,12
DAIA 5,01
BUCŞANI 4,64
GRĂDINARI 4,62
LETCA NOUĂ 4,62
VEDEA 4,62
VÂNĂTORII MICI 4,47
VĂRĂŞTI 4,4
HOTARELE 4,31
COLIBAŞI 3,9
CĂLUGĂRENI 3,74
VALEA DRAGULUI 3,36
STOENEŞTI 3,3
COSOBA 3,27
GOGOŞARI 3,04
PRUNDU 2,77
CREVEDIA MARE 2,76
GĂISENI 2,24
MÂRŞA 2,24
GREACA 1,9
HERĂŞTI 0,93
GOSTINARI 0,86

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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