Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|6,48
|JOIŢA
|15,24
|BULBUCATA
|12,84
|STĂNEŞTI
|12,74
|IZVOARELE
|11,3
|CLEJANI
|11,16
|SCHITU
|10,74
|GĂUJANI
|10,61
|COMANA
|10,48
|SĂBĂRENI
|10,08
|GOSTINU
|9,65
|OINACU
|8
|ISVOARELE
|7,88
|MUNICIPIUL GIURGIU
|7,85
|FRĂTEŞTI
|7,7
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|7,63
|OGREZENI
|7,59
|PUTINEIU
|7,47
|MIHAI BRAVU
|7,42
|MALU
|7,06
|IEPUREŞTI
|6,95
|RĂSUCENI
|6,73
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|6,45
|SINGURENI
|6,44
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|6,11
|BĂNEASA
|5,86
|ULMI
|5,85
|TOPORU
|5,79
|BOLINTIN-DEAL
|5,53
|BUTURUGENI
|5,34
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|5,28
|SLOBOZIA
|5,27
|GHIMPAŢI
|5,14
|ROATA DE JOS
|5,12
|DAIA
|5,01
|BUCŞANI
|4,64
|GRĂDINARI
|4,62
|LETCA NOUĂ
|4,62
|VEDEA
|4,62
|VÂNĂTORII MICI
|4,47
|VĂRĂŞTI
|4,4
|HOTARELE
|4,31
|COLIBAŞI
|3,9
|CĂLUGĂRENI
|3,74
|VALEA DRAGULUI
|3,36
|STOENEŞTI
|3,3
|COSOBA
|3,27
|GOGOŞARI
|3,04
|PRUNDU
|2,77
|CREVEDIA MARE
|2,76
|GĂISENI
|2,24
|MÂRŞA
|2,24
|GREACA
|1,9
|HERĂŞTI
|0,93
|GOSTINARI
|0,86
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)